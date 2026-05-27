Com apoio da Prefeitura, Taça das Favelas Paraíba 2026 começa neste sábado, na Arena da Graça

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA Paraíba), promove a Taça das Favelas Paraíba 2026 — considerada uma das maiores competições de futebol entre comunidades do estado. A abertura oficial acontece neste sábado (23), às 8h, na Arena da Graça, em João Pessoa, reunindo atletas, torcedores e representantes de diversas comunidades da Capital paraibana.

A etapa João Pessoa contará com a participação de 32 equipes no masculino e 8 no feminino, consolidando o crescimento da competição e ampliando o protagonismo esportivo dentro das comunidades. Logo após a cerimônia de abertura, a atual campeã de João Pessoa, Rua da Mata, enfrenta o Grotão, em confronto válido pelo Grupo A da competição masculina.

No feminino, a atual campeã da Capital, 4 de Outubro, estreia no dia 13 de junho diante da equipe do Riachinho, em partida válida pelo Grupo A da categoria.

As disputas serão realizadas em diferentes datas, com os dois melhores colocados de cada grupo avançando para a próxima fase. Já os dois piores resultados de cada chave serão rebaixados para a Série B da edição 2027.

As equipes campeãs das categorias masculina e feminina da etapa João Pessoa garantem vaga na fase estadual da competição, que em 2026 contará com representantes de oito regiões da Paraíba, com jogos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Sousa, Monteiro, Guarabira, Baía da Traição, Santa Rita e Alhandra. A final estadual está marcada para o dia 31 de outubro.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa, Joãozinho Neto, destacou a importância do apoio institucional da Prefeitura para fortalecer iniciativas esportivas nas comunidades da Capital.

“A Sejer tem orgulho de apoiar mais uma edição da Taça das Favelas, contribuindo com estrutura, apoio logístico e suporte institucional para que a competição aconteça da melhor forma possível. Seguindo a orientação do prefeito Léo Bezerra, seguimos trabalhando para fomentar e fortalecer cada vez mais a prática esportiva na capital. É um evento que vai além do esporte, promovendo inclusão, cidadania e oportunidades para os jovens das comunidades de João Pessoa”, ressaltou.

Para o Presidente da CUFA Paraíba, Emerson Silva, o crescimento e a importância da competição são fontes de transformação social dentro das comunidades. “A Taça das Favelas cresce cada vez mais na Capital do estado e em toda Paraíba, levando orgulho e representatividade para os territórios. É emocionante ver jovens entrando em campo para defender suas comunidades. O esporte transforma vidas e cria oportunidades. Por isso, é necessário e importante que a população participe. E mais uma vez contamos com o apoio da Prefeitura de João Pessoa em sua realização”, afirmou.

Outro destaque desta edição é a parceria com a Fiocruz/Bio-Manguinhos e a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS). Durante os jogos da etapa municipal, haverá ações de vacinação para atletas, torcedores e familiares, reforçando o compromisso social e de saúde pública do evento.

A Taça das Favelas Paraíba é uma realização da Central Única das Favelas (CUFA Paraíba), com produção do Centro Integrado de Favelas e Artes Urbanas (CIFAU), e conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Sejer e demais secretarias municipais.

Grupos e datas – Masculino

Grupo A – 23/05

Rua da Mata, Grotão, Planalto da Boa Esperança e Nova Trindade

Grupo B – 24/05

Citex, Jardim Itabaiana, Irmã Dulce e Mangão (Mangabeira)

Grupo C – 30/05

Laranjeiras, Balção, Colinas do Sul II e Feirinha (Mangabeira)

Grupo D – 31/05

Lagoinha, Bela Vista, Nova Mangabeira e Parque do Sol

Grupo E – 06/06

4 de Outubro, Manacá, Timbó e Muçumagro

Grupo F – 07/06

Paulino Pinto, Conjunto dos Ambulantes, Matinha e São José

Grupo G – 20/06

Alto do Mateus, Santa Bárbara, Patrícia Tomaz e Riachinho

Grupo H – 21/06

Mandacaru, Nova Canaã, Gadanhe e Bairro das Indústrias

Grupos e datas – Feminino

Grupo A – 13/06

4 de Outubro, Riachinho, Patrícia Tomaz e Paratibe

Grupo B – 14/06

Irmã Dulce, Alto do Mateus, Cabral Batista e São José