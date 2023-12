ESCALAÇÃO IRREGULAR – BARCELONA PERDE PONTOS E MUDA TUDO NA LIBERTADORES E VASCO REBAIXADO?

Por mauaagora.com.br Anulação da Vitória do Barcelona de Guayaquil na Libertadores de 2019: Uma Reviravolta nas Competições Sul-Americanas

No desdobramento das competições de futebol sul-americanas, a Conmebol tomou uma decisão impactante que reverberou pelo cenário esportivo. O Tribunal Disciplinar da entidade anulou a vitória do Barcelona de Guayaquil sobre o Defensor Sporting na Libertadores de 2019, atribuindo os pontos da partida ao clube uruguaio com um placar de 3 a 0.

O confronto, que inicialmente terminou com o Barcelona vencendo por 2 a 1 no Uruguai, ganhou contornos controversos devido a uma escalação irregular do meio-campista Sebastián Pérez, levando o Defensor a apresentar uma reclamação formal à Conmebol. A decisão do Tribunal Disciplinar respaldou a argumentação uruguaia, resultando na inusitada alteração no placar e na necessidade de uma nova disputa entre as equipes.

O Barcelona agora enfrenta o desafio de reverter a situação no jogo de volta em Guayaquil, onde precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para avançar na competição. Caso vença por 3 a 0, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis, adicionando um elemento de suspense e imprevisibilidade ao embate.

O desfecho desse confronto impactará diretamente o futuro do torneio, determinando quem enfrentará o vencedor entre Atlético-Mineiro e Danubio na próxima fase. O empate por 2 a 2 no jogo de ida entre brasileiros e uruguaios já indicava uma disputa acirrada, agora agravada pela reviravolta nas circunstâncias do Barcelona de Guayaquil.

Essa reviravolta na Libertadores de 2019 ressalta a importância das regras e da integridade nas competições esportivas, evidenciando como uma escalação irregular pode ter repercussões significativas no curso dos torneios. À medida que o futebol sul-americano se desenvolve, eventos como esse servem como alerta para a necessidade contínua de vigilância e aplicação rigorosa das normas para garantir a equidade e a justiça no esporte.

Vasco pode perder seis pontos e ser rebaixado do Brasileirão por escalação irregular de Rossi?

Com o encerramento do Campeonato Brasileiro, rumores e especulações se espalham pelas redes sociais, incluindo a alegação de que o Vasco da Gama poderia perder seis pontos e ser rebaixado devido à escalação irregular de Rossi. Várias versões desse boato circulam na internet, levando a uma análise crítica e checagem dos fatos.

1. Rebaixamento do Vasco: Não há evidências confiáveis que sustentem a alegação de que o Vasco enfrentará o rebaixamento para a Série B devido a irregularidades. Nenhuma denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi encontrada.

2. Escalação Irregular de Rossi: Não há informações verídicas sobre a escalação irregular de Rossi no jogo contra o Cruzeiro. Embora Rossi tenha participado da partida, não existem indícios de infrações nas regras de escalamento.

3. Motivação para Compartilhamento: A disseminação dessas informações pode ser atribuída à busca por sensacionalismo e entretenimento. Os prints e versões compartilhados na internet parecem ser montagens fictícias, alimentando a zoeira e a especulação.

Em suma, a notícia de que o Vasco perderá seis pontos e será rebaixado é uma fake news. Torcedores podem ficar tranquilos, pois não há base factual para tal afirmação. A disseminação desses boatos destaca a importância de verificar fontes confiáveis antes de acreditar e compartilhar informações relacionadas ao futebol.

Atlético-MG Intensifica Negociações para Trazer Gustavo Scarpa de Volta

O Atlético-MG continua firme em sua busca por reforços para a próxima temporada, e o meia Gustavo Scarpa está de volta aos planos do clube. Apesar de informações anteriores indicarem o encerramento das negociações, a diretoria alvinegra e o jogador mantêm contato e reacenderam as conversas nesta semana.

Com a permanência já acertada do técnico Felipão, Scarpa surge como o plano A para assumir a camisa 10 do Galo em 2024. O treinador expressa confiança no potencial do meia e o considera peça fundamental para os planos da equipe. Há uma sintonia entre o desejo de Scarpa de trabalhar com Luiz Felipe Scolari e a intenção do treinador em contar com o jogador.

Apesar das reviravoltas nas negociações, Scarpa demonstrou comprometimento com o Atlético-MG, prometendo dar prioridade ao clube em caso de retorno ao Brasil. Essa sintonia de interesses entre jogador e treinador pode ser crucial para o desfecho positivo das tratativas.

O Atlético-MG está disposto a desembolsar 4 milhões de euros (equivalente a R$ 21,2 milhões), atendendo às exigências financeiras do Nottingham Forest, clube detentor dos direitos do jogador até junho de 2026. Atualmente emprestado ao Olympiacos, da Grécia, Scarpa tem contrato vigente até junho de 2024.

A possível volta de Gustavo Scarpa ao Atlético-MG representa não apenas um reforço técnico, mas também a concretização de uma estratégia cuidadosamente planejada pela diretoria alvinegra. A torcida aguarda com expectativa o desfecho dessas negociações e a possível confirmação de Scarpa como o novo camisa 10 do Galo na próxima temporada.

GUSTAVO SCARPA NO VASCO?

O Vasco da Gama alimenta grandes expectativas ao sonhar com a possível contratação de Gustavo Scarpa. O meia, que atualmente está no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest, é alvo de interesse do clube carioca. Com sua habilidade técnica e visão de jogo, Scarpa representaria uma adição significativa ao elenco vascaíno, podendo desempenhar um papel crucial no meio-campo. A negociação, se concretizada, poderia marcar um passo importante na estratégia de reforços do Vasco, elevando as aspirações da equipe para as competições futuras. O desfecho dessa possível transferência está nas mãos dos dirigentes cruzmaltinos e certamente será acompanhado de perto pelos torcedores ansiosos por novos talentos no Gigante da Colina.

O Internacional continua alimentando a esperança de repatriar Gustavo Scarpa, enquanto também explora a possibilidade de reforçar sua linha de frente com o centroavante argentino Lucas Alario, atualmente no Eintracht Frankfurt. Em meio a essas negociações, o clube gaúcho mantém o interesse no volante Gregore, que atua no Inter Miami.

A busca por pelo menos três reforços de peso, projetados para assumir titularidade no início da próxima temporada, está em pleno andamento nos bastidores do Beira-Rio. Essa iniciativa faz parte dos esforços para fortalecer o elenco sob o comando de Eduardo Coudet, que possivelmente terá seu contrato renovado nesta semana.

O presidente Alessandro Barcellos, reeleito no último sábado, destacou a importância do sigilo nas negociações:

> “É importante o sigilo para que a gente não tenha interferência de outros clubes. São jogadores que vão chegar para ser titulares do Inter. E que as condições sejam as melhores. Serão nomes para assumir titularidade. Percebemos que é importante ter reposição à altura, porque nosso time caía de rendimento com as substituições.”

Barcellos, que pretende investir entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões na folha salarial do próximo ano, está determinado a impulsionar o Inter na defesa, meio-campo e ataque em 2024.

Gustavo Scarpa: A Incansável Tentativa de Repatriação

A novela envolvendo Gustavo Scarpa continua, com o Internacional mantendo tratativas com o estafe do meia de 29 anos. Scarpa, atualmente no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest, enfrenta a resistência dos ingleses, que estipulam um valor entre 4,5 e 6 milhões de euros pela sua transferência.

Melhor jogador do Brasileirão de 2022, Scarpa ainda não encontrou o mesmo sucesso no Velho Continente, registrando uma participação discreta tanto no Nottingham Forest quanto no Olympiacos.