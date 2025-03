delegação do Governo do Estado participa da Bolsa de Turismo de Lisboa — Governo da Paraíba

Uma comitiva da Paraíba, liderada pelo governador João Azevêdo, está a caminho de Portugal para participar da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), um dos maiores eventos do setor turístico na Europa. A “Missão Paraíba Lisboa” vai até o evento, que reúne expositores de diversos países, e acontece entre os dias 12 e 16 de março. A BTL é uma oportunidade estratégica para fortalecer a Paraíba como destino turístico internacional, além de viabilizar novas rotas comerciais e fomentar a construção civil.

Além do governador, participam da “Missão Paraíba Lisboa” a secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, Rômulo Polari; o secretário de Comunicação Institucional, Nonato Bandeira; o presidente da Empresa Paraibana de Turismo, Ferdinando Lucena; o secretário executivo de Turismo, Delano Tavares; o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; além de outros membros do governo estadual, representantes da Fecomércio, Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) e empresários parceiros.

A Paraíba, conhecida por suas praias paradisíacas, cultura rica, múltiplas opções de atrativos e gastronomia única, busca ampliar sua visibilidade e conquistar novos visitantes, especialmente do continente europeu, que é um dos principais emissores de turistas para o Brasil. Para a BTL, foi preparado um estande que reforçará a riqueza multicultural do estado, que contará com a apresentação de um trio de forró do Sesc, além do artesanato das rendeiras e dos povos originários.

A secretária Rosália Lucas destacou a importância da presença da Paraíba em eventos internacionais como a BTL. “Estamos a caminho de Portugal para mostrar ao mundo as belezas e potencialidades da nossa terra. A Paraíba tem muito a oferecer, com destinos do litoral ao sertão e queremos atrair mais turistas e investidores, gerando emprego e renda para nossa população.”

Já Ferdinando Lucena enfatizou a diversidade de experiências que a Paraíba pode oferecer aos visitantes. “Além das praias, temos um rico patrimônio histórico, cultural e natural. Queremos mostrar que a Paraíba é um destino completo, capaz de surpreender até os viajantes mais experientes. A BTL é uma vitrine única para apresentarmos nossos produtos turísticos e fecharmos acordos importantes.”

Durante o evento, a delegação paraibana participará de rodadas de negócios, encontros com operadoras de turismo e apresentações institucionais. Além disso, serão distribuídos materiais promocionais que destacam os principais atrativos do estado. A expectativa é que a participação na BTL resulte em novos pacotes turísticos e parcerias com agências de viagens europeias.

Delano Tavares destaca o papel do governo no setor de turismo. “A Paraíba tem investido fortemente na qualificação do setor turístico, com ações que incluem a melhoria da infraestrutura, capacitação de profissionais e promoção de eventos locais. A presença na BTL reforça o compromisso do governo estadual em transformar o turismo em um dos pilares da economia paraibana, diversificando as opções e atraindo visitantes durante todo o ano.”

A “Missão Paraíba Lisboa” conta com as parcerias da Fecomércio, Sebrae PB, Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa (Sinduscon JP).