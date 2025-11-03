Nutricionistas da SEE participam de evento acadêmico e compartilham experiências sobre Alimentação Escolar — Governo da Paraíba

A Secretaria de Educação da Paraíba (SEE), por meio da Gerência de Assistência Escolar Integrada (GEAEI), participou nesta sexta-feira (31) do Inova UNIESP, evento promovido pela universidade, em João Pessoa. Nove nutricionistas da Secretaria estiveram presentes, representando a rede estadual, com destaque para três deles que palestraram no encontro.

As apresentações abordaram o papel do nutricionista na Alimentação Escolar, destacando a importância da atuação técnica e social desses profissionais na garantia de uma alimentação saudável, segura e de qualidade para os estudantes da rede pública. Entre os palestrantes estavam dois egressos do curso de Nutrição da própria UNIESP, que retornaram à instituição como exemplos de sucesso profissional, compartilhando suas trajetórias e inspirando os futuros colegas de profissão.

O gerente da GEAEI, José Flávio Farias Barros, destacou o orgulho pela participação da equipe: “Parabenizamos todos os nutricionistas da SEE que participaram de forma ímpar do evento. A palestra promovida pelos nutricionistas Rodolfo, Nicoly e Felipe foi magnífica, que permitiu expor diversos projetos desenvolvidos pela nossa equipe. É uma alegria poder vivenciar momentos como esse, de troca e valorização profissional”, afirmou.

O Inova UNIESP se consolidou como um espaço de integração entre teoria e prática, fortalecendo o diálogo entre universidade e serviço público. A participação dos nutricionistas da SEE reafirma o compromisso do Governo do Estado com a formação continuada, a valorização profissional e a promoção de uma alimentação escolar de excelência para todos os estudantes da rede estadual da Paraíba.