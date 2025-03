Hospital de Catolé do Rocha atende quase 800 pessoas e realiza 15 cirurgias e 11 partos no carnaval — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, atendeu durante o período de carnaval, entre a noite da sexta-feira (28) e a meia noite desta terça-feira (4), 799 pessoas. A unidade, que integra a rede de saúde do Governo da Paraíba, ainda realizou quinze cirurgias eletivas e onze partos. Foram 160 atendimentos na sexta-feira, mais 156 no sábado, outros 137 no domingo, 183 na segunda-feira e o plantão do carnaval foi encerrado na terça-feira com o atendimento de mais 163 pessoas.

Neste período, o hospital realizou ainda 625 exames laboratoriais, 90 exames de Raios-X e 36 tomografias. Entre a sexta-feira e a terça-feira, 47 pacientes tiveram que ser internados após consulta médica e atendimento para observação e cuidados posteriores, por diversas causas, entre elas, Acidente Vascular Encefálico (AVE), derrame pleural, dor epigrática, miocardia isquêmica, pneumonia e politraumatismo, além dos pacientes que se submeteram às cirurgias e as parturientes.

Exerese de mama (retirada do nódulo benigno), hernioplastia umbilical (protuberância anormal que pode ser vista ou sentida na região do umbigo), colecistectomia (retirada da vesícula biliar), ooforectomia (remoção de um ou dos dois ovários), laqueadura (procedimento de esterilização permanente voluntário para mulheres), histerectomia total (retirada do útero e do colo do útero), perineoplastia (procedimento cirúrgico que visa reconstruir a região do períneo da mulher), laparotomia (abertura cirúrgica da cavidade abdominal para fins diagnósticos e/ou terapêuticos) e apendicite (remoção do apêndice) e fratura de plator e de tornozelo foram as cirurgias eletivas realizadas no período.

Os casos mais recorrentes de procura pelo serviço neste período foram de pessoas se queixando de dores diversas, com 74 casos, seguido de pessoas para aplicação de medicação própria, com 73 ocorrências, além de 59 registros de diarreia. Mas, o hospital atendeu ainda 50 pacientes com gastroenterocolite aguda (inflamação no estômago e nos intestinos, que pode causar vômitos, diarreia, febre e cólicas abdominais), 29 pessoas com sintomas de síndrome gripal, 28 com cefaleia, 26 para avaliação de exames e 21 pessoas com lombalgia. No período houve cinco atendimentos à vítimas de sinistro de trânsito, sendo cinco com moto e duas com automóvel, 14 registros de intoxicação e 11 casos de crise de ansiedade.

O diretor-geral da unidade, Fábio Cardoso, destaca o aumento da procura pelo serviço e a eficiência no atendimento de tantas demandas. “Fizemos um bom planejamento para acolher, sem intercorrências, esse aumento natural em épocas como essa e tudo saiu como esperávamos, ou seja, tivemos respostas rápidas e eficazes, mantendo durante toda a folia o bom nível de assistência que disponibilizamos aos nossos pacientes em períodos normais de plantão, garantindo a todos a segurança de chegarem à unidade e terem as suas necessidades e demandas bem atendidas”, destaca o médico, agradecendo o compromisso das equipes de plantão durante todo o período de momo.