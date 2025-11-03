segunda-feira, novembro 3, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

admin1

Por MRNews

As seis dezenas do concurso 2.935 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 34 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

Apostas para a Mega da Virada começam neste sábado

Lula inaugura obras em Belém e participa de eventos ligados à COP30

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio

DPU defende rejeição de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro

Você pode gostar também

Juzé lança single com Elba Ramalho

admin1

Sobrevivente relata queda de balão em SC e fala de piloto que pode ser preso

admin1

Inscrições para III Colóquio de Pesquisa e Colaboração em Tecnologias Quânticas estão abertas

admin1