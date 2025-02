Projeto Amar realiza primeira Missão de Supervisão do BID de 2025 — Governo da Paraíba

O Programa de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde (Projeto Amar.), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, nos dias 25 e 26, a primeira Missão de Supervisão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 2025. A agenda, que acontece duas vezes ao ano, na unidade gestora do programa, em João Pessoa, tem o objetivo de discutir metas e ações desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado, na área da saúde, para o ano de 2025.

Entre os tópicos que foram avaliados estão os avanços das obras de reforma e reestruturação de unidades da rede estadual de saúde, processos de licitação e contratação, financiamento de formação e capacitação em saúde, além de outras ações voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à melhoria da qualidade dos serviços prestados no âmbito do programa.

De acordo com a coordenadora-geral do Amar., Rosa Márcia, o encontro com os representantes do BID também é uma prestação de contas do que foi executado no ano passado. “Nesses dois dias de trabalho intenso, discutimos o que já foi feito e o que ainda precisamos fazer. É um momento em que prestamos conta das nossas ações em 2024 e planejamos as ações para 2025, com a orientação e supervisão do BID”, destaca.

Além das atividades técnicas, a Missão de Supervisão também foi marcada por reuniões com a Secretaria de Estado da Saúde, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado, para alinhamento de questões relacionadas ao contrato firmado entre o BID e o Governo da Paraíba. O evento faz parte do calendário institucional do banco e é uma das premissas para a execução do contrato de empréstimo entre a instituição e o Governo da Paraíba, cujo valor soma 56 milhões de dólares, sendo 41 milhões de dólares financiados pelo banco e o valor restante de contrapartidas executadas pelo Estado.

Além disso, a agenda é fundamental para garantir que as metas do Projeto Amar sejam atingidas e que os recursos sejam utilizados de forma eficaz para o melhoramento dos serviços de saúde em toda a Paraíba. A próxima agenda institucional do BID junto ao programa está prevista para abril, quando deve ocorrer a Revisão de Carteira do Projeto Amar.