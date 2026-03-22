Lucas Ribeiro assina contratos do Empreender e entrega ações voltadas ao fortalecimento da produção rural em Monteiro — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve nesta sexta-feira (12) em Monteiro, onde assinou novos contratos do Empreender Rural e realizou uma série de entregas voltadas ao fortalecimento da produção agropecuária. As ações foram realizadas durante o “Festival Coop Conquista 2025 – Capribom” e reforçaram o compromisso do Governo da Paraíba com os produtores do Cariri, consolidando investimentos estratégicos para a cadeia do leite e da carne na região.

“Monteiro hoje está entre as principais economias da Paraíba, e isso é resultado direto do esforço dos produtores, do cooperativismo e das ações do governo. A Capribom movimenta cerca de R$ 40 milhões por ano e tem garantido renda e autonomia para muitas famílias, criando um ecossistema que gera emprego e oportunidades para a região. São famílias que muitas precisavam do auxílio de programas sociais e hoje tem sua própria renda a partir da sua produção”, destacou Lucas Ribeiro.

Ao longo do evento, o vice-governador assinou a concessão de aproximadamente R$ 1 milhão em crédito para cooperados da Capribom, ampliando a capacidade de investimento e modernização da atividade produtiva. Também foram entregues 50 ordenhas mecânicas adquiridas com recursos de R$ 200 mil da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, fortalecendo a qualidade e a padronização da produção de leite de cabra e de vaca.

A secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, destacou o impacto das ações. “Essas entregas vão potencializar a produção. O governo já investiu na genética, os agricultores garantem o manejo, e agora o alimento subsidiado e a modernização da ordenha melhoram a quantidade e a qualidade do leite. Isso fortalece o Programa do Leite e amplia a renda das famílias, promovendo inclusão e autonomia”, afirmou.

A programação incluiu ainda a liberação de 4 mil sacos de farelo de soja subsidiado, beneficiando produtores de Monteiro e cooperados da Capribom. Entre os contemplados está o agricultor Célio Viana Neto, que vive exclusivamente da produção leiteira. “A ração subsidiada é importantíssima. A gente compra pela metade do preço, com um desconto de cerca de 65 reais. Só entende o valor disso quem está debaixo de uma vaca. Hoje minha renda é 100% da agricultura familiar, e melhorou muito com esses incentivos que estão chegando ao município”, relatou.

Também foram entregues mais de 10 mil raquetes de palma forrageira da variedade californiana, produzidas na Estação Experimental de Sapé, reforçando a segurança alimentar do rebanho na região. Lucas Ribeiro também inaugurou o prédio que passa a sediar a Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) e o escritório da Empaer, recuperado por meio de parceria entre o Governo da Paraíba e a Capribom, com investimento de cerca de R$ 150 mil. A cooperativa também recebeu um Sistema Compacto de Refrigeração, adquirido via Projeto Cooperar e avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, ampliando a capacidade industrial e a eficiência no processamento do leite.

O presidente da Capribom, Fabrício Ferreira, celebrou o momento. “Estamos completando 19 anos de resistência e desenvolvimento, e ver tantas entregas acontecendo hoje é um marco para todos nós. A Capribom nasceu do esforço dos cooperados e das parcerias que construímos ao longo dos anos. Estamos garantindo sustentabilidade aos produtores, para que cada família possa viver bem no seu lugar. Esse é o propósito da cooperativa e do povo do Cariri”, enfatizou.

Ao avaliar as entregas, a prefeita de Monteiro, Ana Paula, ressaltou o impacto direto na economia local. “São ações importantíssimas. A entrega da ração subsidiada, das ordenhas e todo o apoio do Governo do Estado, representado hoje aqui por Lucas, fortalecem nossos produtores e fazem a economia de Monteiro crescer. Somos a maior bacia leiteira de cabra da Paraíba, produzindo 6 mil litros por dia, e isso movimenta nossa agricultura familiar e impulsiona os avanços que temos registrado com o trabalho da Capribom”, afirmou.

Também estiveram presentes os prefeitos Bira Mariano (Camalaú) e Márcio Leite (São João do Tigre), o secretário executivo de Empreendedorismo da Paraíba, Fabrício Feitosa, o secretário executivo de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Dudu Dantas, entre outras lideranças do segmento.