Qual filme vai passar Terça (25/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 25/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde: “A Teoria de Tudo” – Uma Jornada Emocionante pela Vida de Stephen Hawking

Nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, a Sessão da Tarde apresenta aos telespectadores o drama “A Teoria de Tudo” (título original: The Theory of Everything), um filme inglês de 2014 dirigido por James Marsh. Baseado na inspiradora biografia do renomado astrofísico Stephen Hawking, a produção retrata os desafios, as descobertas revolucionárias e as lutas pessoais de um dos maiores cientistas do nosso tempo.

O longa inicia mostrando a juventude de Hawking, interpretado magistralmente por Eddie Redmayne, que logo se destaca por sua inteligência e paixão pela ciência. Com seu olhar curioso e determinação, o jovem Stephen mergulha no universo dos astros e das teorias que desafiam o entendimento comum do espaço-tempo. É justamente nessa fase que o filme nos apresenta suas primeiras descobertas, que mais tarde transformariam a física moderna.

Ao mesmo tempo, “A Teoria de Tudo” nos convida a acompanhar a trajetória pessoal do cientista, revelando o impacto da descoberta de uma doença degenerativa em sua vida. A revelação do diagnóstico não apenas mudou o curso de sua carreira, mas também provocou transformações profundas em suas relações pessoais e na maneira como encarava o futuro. Felicity Jones, em uma atuação sensível e comovente, interpreta a esposa de Stephen, mostrando como o amor e o apoio mútuo podem ser fundamentais para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis.

O elenco de apoio, que conta com Harry Lloyd e Tom Prior, complementa a narrativa ao dar vida aos momentos de tensão e emoção que marcaram a vida de Hawking. A direção de James Marsh consegue equilibrar a complexidade dos conceitos científicos com a profundidade dos sentimentos humanos, criando uma obra que é tanto educativa quanto profundamente tocante.

“A Teoria de Tudo” não é apenas um filme sobre ciência; é uma celebração da resiliência humana e da capacidade de transformar adversidades em combustível para grandes realizações. Ao acompanhar a evolução de Stephen Hawking, o espectador é convidado a refletir sobre os limites da condição humana e o poder da mente para transcender as barreiras impostas pela própria existência.

Prepare-se para uma sessão repleta de emoção, inspiração e conhecimento. “A Teoria de Tudo” é uma verdadeira ode à perseverança e à genialidade, que certamente deixará uma marca duradoura na memória de quem o assistir.