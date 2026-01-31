sábado, janeiro 31, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Golpistas criam decisão falsa de desembargador da Paraíba para tentar reduzir condenação de preso

admin1

Foto: Ednaldo Araujo. Jornal da Paraíba

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ) e a Polícia Civil apuram uma tentativa de golpe para reduzir a condenação de um presidiário do sistema penitenciário paraibano, através da ‘fabricação’ de uma decisão falsa – usando o nome indevidamente do desembargador Joás de Brito.

Um inquérito policial foi instaurado pela Draco para apurar o caso. A tentativa de golpe foi relatada por Joás na sessão do Órgão Especial do TJ desta quarta-feira (28) e confirmado, também, pela desembargadora Fátima Bezerra.

De acordo com os dois, a juíza de Execuções Penais Andréa Arcoverde recebeu uma revisão criminal, como sendo de Joás, determinando a diminuição da pena de um preso. Ela suspeitou do conteúdo e ao entrar em contato com o desembargador descobriu que, na verdade, a decisão sequer existia.

Os golpistas, conforme a desembargadora Fátima Bezerra, chegaram a acionar a Ouvidoria do TJ – pedindo o cumprimento imediato da decisão.

“É uma preocupação que nos aflige. Hoje com a IA é possível fazer muita coisa. Então, talvez seja o caso de passarmos um ofício circular para que todos os magistrados passem a ter cada vez mais cautela”, defendeu Joás.

O caso não é único. Dias atrás, em Minas Gerais, presos também teriam sido beneficiados com alvarás de soltura falsos.

Você pode gostar também

IPM realiza quase três mil recadastramentos no primeiro semestre de 2023

Prefeito destaca parcerias com Governo do Estado e ações para fortalecer o setor produtivo na Capital

admin1

Agentes da Semob-JP vão atuar no deslocamento da Caravana da Coca-Cola neste sábado

admin1