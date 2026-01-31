Golpistas criam decisão falsa de desembargador da Paraíba para tentar reduzir condenação de preso

Foto: Ednaldo Araujo. Jornal da Paraíba

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ) e a Polícia Civil apuram uma tentativa de golpe para reduzir a condenação de um presidiário do sistema penitenciário paraibano, através da ‘fabricação’ de uma decisão falsa – usando o nome indevidamente do desembargador Joás de Brito.

Um inquérito policial foi instaurado pela Draco para apurar o caso. A tentativa de golpe foi relatada por Joás na sessão do Órgão Especial do TJ desta quarta-feira (28) e confirmado, também, pela desembargadora Fátima Bezerra.

De acordo com os dois, a juíza de Execuções Penais Andréa Arcoverde recebeu uma revisão criminal, como sendo de Joás, determinando a diminuição da pena de um preso. Ela suspeitou do conteúdo e ao entrar em contato com o desembargador descobriu que, na verdade, a decisão sequer existia.

Os golpistas, conforme a desembargadora Fátima Bezerra, chegaram a acionar a Ouvidoria do TJ – pedindo o cumprimento imediato da decisão.

“É uma preocupação que nos aflige. Hoje com a IA é possível fazer muita coisa. Então, talvez seja o caso de passarmos um ofício circular para que todos os magistrados passem a ter cada vez mais cautela”, defendeu Joás.

O caso não é único. Dias atrás, em Minas Gerais, presos também teriam sido beneficiados com alvarás de soltura falsos.