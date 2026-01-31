Emlur e Semam realizam vistoria para combater descarte irregular de resíduos

A Autarquia Especial de Limpeza Urbana (Emlur) e a Secretaria de Meio (Semam) realizaram, nesta quarta-feira (28), uma visita técnica em diversos pontos de João Pessoa onde foram identificados descarte irregular de resíduos, especialmente em áreas de preservação ambiental.

Durante a vistoria, que foi acompanhada pelo superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, e o secretário de Meio Ambiente, Welisson Silveira, foram observados materiais provenientes de resto de obras, móveis inservíveis e outros resíduos sólidos que comprometem a limpeza urbana, o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

Na oportunidade, os gestores avaliaram a situação de cada local e reforçaram que operações de limpeza e remoção dos entulhos já estão sendo realizadas para sanar os problemas identificados. As ações fazem parte do trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura.

Além das ações operacionais, o secretário e o superintendente fizeram um alerta à população sobre a importância de evitar o descarte irregular de resíduos. A prática, além de causar danos ambientais, prejudica a saúde das pessoas e está sujeita a penalidades previstas em lei.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para a conservação dos espaços públicos e orienta que os resíduos sejam descartados corretamente, contribuindo para uma cidade mais limpa e sustentável.

Serviços de manutenção – Nesta quarta-feira, os agentes de limpeza da Emlur também foram mobilizados para serviços de conservação e manutenção dos espaços públicos. Os trabalhos aconteceram nos bairros do Centro, Novais, Cristo Redentor, Tambauzinho, São José e Brisamar, além das Avenidas Hilton Souto Maior e Epitácio Pessoa.