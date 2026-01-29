Convênio entre Prefeitura e INCRA garante melhorias no abastecimento de água da comunidade Caatinga Grande

Com o objetivo de melhorar o abastecimento de água na comunidade Caatinga Grande, um convênio firmado entre o Governo Municipal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) está viabilizando importantes ações na região.





De acordo com o coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, Joel Dantas, entre as principais iniciativas estão a reorganização e limpeza do açude da Cajazeira, incluindo a retirada de lama acumulada, além de outras melhorias estruturais no reservatório. O convênio também contempla a perfuração de poços, ampliando o acesso à água para os moradores da comunidade.





As ações visam fortalecer a segurança hídrica local, especialmente em períodos de estiagem, garantindo melhores condições de vida para as famílias beneficiadas.