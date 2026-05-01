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Hospital Municipal Santa Isabel se destaca como referência em cirurgias de hérnias complexas

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O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), da Rede Municipal de Saúde, tem se consolidado como referência em cirurgias de hérnias complexas, oferecendo aos pacientes um atendimento especializado e cada vez mais resolutivo. De acordo com a equipe médica, os casos atendidos na unidade envolvem, em sua maioria, hérnias mais desafiadoras, como recidivas ou quadros de maior complexidade, que exigem experiência técnica e estrutura adequada.

Os procedimentos vêm sendo realizados com frequência no hospital, reforçando a capacidade da unidade em atender demandas cada vez mais especializadas dentro da rede pública de saúde.

“Esses casos de hérnias complexas exigem preparo, atualização constante e muita dedicação da equipe. É um trabalho que nos motiva, porque sabemos que estamos lidando com pacientes que muitas vezes já passaram por outras tentativas e depositam em nós a esperança de melhorar a qualidade de vida. Poder oferecer esse tipo de atendimento e ver a recuperação desses pacientes é extremamente gratificante”, ressaltou o médico Henrique Franca.

Uma das pacientes atendidas recentemente também destacou a experiência positiva durante todo o processo, desde o atendimento até a recuperação.

“Fui muito bem atendida no Hospital Santa Isabel, a cirurgia superou minhas expectativas e a equipe médica foi muito atenciosa em todo o processo. Sobre a minha recuperação, foi super tranquila e rápida.”, destacou Thamires Raquel Costa Souza.

Para a direção do hospital, o fortalecimento desse tipo de serviço representa um avanço importante na qualidade da assistência oferecida à população. “Esse avanço é resultado de um trabalho contínuo de fortalecimento da nossa Rede, com investimento em estrutura e qualificação das equipes. Temos o compromisso de garantir que a população tenha acesso a um atendimento cada vez mais especializado, resolutivo e humanizado”, finalizou Adriana Lobão, diretora geral da unidade.

Com isso, o Hospital Santa Isabel segue ampliando o acesso a tratamentos especializados e reforçando seu papel como referência no cuidado de pacientes que necessitam de cirurgias mais complexas.

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