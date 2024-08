QUE HORAS COMEÇA RENASCER E Estrela da Casa?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 20/08.

Terça-feira, 20/08/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – As Trapaceiras

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Estrela da Casa

23:55 Profissão Repórter

00:35 Jornal da Globo

01:25 Conversa com Bial

02:05 Família é Tudo

02:50 Comédia Na Madruga I

03:25 Comédia Na Madruga II

