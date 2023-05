Flamengo x Cruzeiro: ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2023 SÉRIE A, HOJE (26/05)

A partida entre Flamengo x Cruzeiro é válida pelo Brasileirão da série A DE 2023 e A bola rola SÁBADO (26/05) às 18:30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Flamengo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A iniciou-se em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2023, com um campeão e vários times se classificando para a Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Como de praxe, quatro times serão rebaixados para a série B e este ano, as apostas são difíceis para saber a posição de que cada time vai terminar na tabela.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO Flamengo x Cruzeiro – AO VIVO AQUI

Escalações e notícias FICHA TÉCNICA

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli) Santos (Matheus Cunha), Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Cebolinha (Victor Hugo); Pedro e Gabigol

DESFALQUES: Matheuzinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Matheus França (departamento médico)

PENDURADOS: Vidal e Fabrício Bruno

CRUZEIRO (Técnico: Pepa) Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Wallisson (Mateus Vital); Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

DESFALQUES: Fernando Henrique, Rafael Bilu, Ramiro e Wesley Gasolina (departamento médico) e Richard (afastado)

PENDURADOS: Lucas Oliveira, Gilberto e Richard

PALPITES E RETROSPECTOS

16:00 Athletico-PR 1 x 0 Grêmio Rodada 8 16:00 Fortaleza 1 x 1 Vasco Rodada 8 18:30 Flamengo 2 x 0 Cruzeiro Rodada 8 18:30 Cuiabá 1 x 0 Coritiba Rodada 8 21:00 São Paulo 3 x 0 Goiás Onde assistir?

CANAIS DE TV QUE TRANSMITEM AO VIVO

Mas, a maioria dos jogos poderá ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Assim, o campeonato na série A está a cada vez mais competitivo. Entretanto, ao menos 5 times chegam com condições de serem campeões. Entretanto, todos os times da Série A possuem contrato com a Globo, para TV Aberta. Já para a TV fechada apenas o Furacão não terá jogos transmitidos pela plataforma da Globo. Eles utilizam a Furacão TV.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Assista Flamengo x Cruzeiro ao vivo, grátis, na internet ou TV, hoje (26/05) às 18:30 HS – BRASILEIRÃO 2023

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série A, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, Grupo Turner (TNT e EIPLUS) veja a tabela de transmissão abaixo.

Jogo Flamengo x Cruzeiro Canal Transmite? PREMIERE SIM SPORTV NÃO GLOBO não MRNEWS NARRAÇÃO AO VIVO Outros não GE.com Narração ao vivo

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

Peculiaridades do Brasileirão Série A 2023

E o Campeonato Brasileiro da série A de 2023 terá alguns ingredientes bem interessantes. Por exemplo, alguns times como o Cuiabá, já se apresentam como SAF e já jogam com o novo ‘CNPJ’, algo que deve ser tendência de agora em diante.

O Brasileirão Série A é uma competição anual de futebol realizada no Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A temporada de 2023 ainda não começou e muitos fatores podem afetar o desempenho das equipes, como contratações, lesões de jogadores e mudanças de técnicos.

Este também será o primeiro ano que os gigantes Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia vão jogar juntos a série A depois de vários anos consecutivos. estará na primeira divisão do brasileiro. Claro, a competição começa com Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras como grandes favoritos, mas já existem outros times que correm por fora para o título. Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Internacional sempre apresentam times competitivos. O Botafogo e Santos ainda são incógnitas que podem surpreender. Já os times de Goiás, América-MG e Goiás, o RB Bragantino, e demais times do Sul e Nordeste também tem boas chances de luta por posições de Sul-Americana e quem sabe até Libertadores da América.

No entanto, o que podemos esperar é que o campeonato trará muita emoção e competitividade, com clubes tradicionais e times em ascensão lutando pelo título. O Brasileirão Série A é conhecido por ser uma das ligas mais equilibradas e imprevisíveis do mundo, com muitas surpresas ao longo da temporada.

De qualquer forma, com certeza será um campeonato emocionante e repleto de grandes jogos e rivalidades intensas. Os torcedores de todo o país certamente estarão ansiosos para ver suas equipes em campo e torcer por sua vitória.

