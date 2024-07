Corujão exibe Hoje, Sábado (13/07) na Globo – Maus Momentos No Hotel Royale

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 13/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sábado, 13/07/2024

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:50 Troque Sua Antena

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Cheias de Charme

14:40 Sessão De Sábado – Scooby-Doo 2: Monstros à Solta

16:15 Caldeirão Com Mion

18:40 No Rancho Fundo

19:25 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Altas Horas

00:15 Supercine – Venha Como Você É

01:55 Família é Tudo

02:40 Corujão I – Maus Momentos No Hotel Royale

Neste sábado, 13 de julho de 2024, a Globo traz uma programação diversificada para os telespectadores. Confira os destaques da Sessão De Sábado, Supercine e Corujão I:

Sessão De Sábado

**Scooby-Doo 2: Monstros à Solta**

– **Título Original:** Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed

– **País de Origem:** Canadá

– **Ano de Produção:** 2004

– **Diretor:** Raja Gosnell

– **Elenco:** Alicia Silverstone, Freddie Prinze Jr., Linda Cardellini, Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar

– **Classe:** Aventura, Comédia

Scooby-Doo e a turma da Mistério S/A enfrentam um novo vilão mascarado que aterroriza a cidade de Vila Legal com uma máquina que traz à vida antigos inimigos. Será uma emocionante e divertida aventura com Scooby, Salsicha, Fred, Daphne e Velma.

Supercine

**Venha Como Você É**

– **Título Original:** Come As You Are

– **País de Origem:** EUA

– **Ano de Produção:** 2019

– **Diretor:** Richard Wong

– **Elenco:** Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel, Gabourey Sidibe, Janeane Garofalo, Daiyse Tutor

– **Classe:** Comédia, Drama

Três jovens com deficiência decidem embarcar em uma jornada de autodescoberta e aventuras enquanto desafiam as limitações impostas por suas condições. Com um toque de humor e emoção, este filme promete tocar o coração dos espectadores.

Corujão I

**Maus Momentos No Hotel Royale**

– **Título Original:** Bad Times At The El Royale

– **País de Origem:** EUA

– **Ano de Produção:** 2018

– **Diretor:** Drew Goddard

– **Elenco:** Chris Hemsworth, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jeff Bridges, Jon Hamm

– **Classe:** Suspense

No suspense “Maus Momentos No Hotel Royale”, um grupo de desconhecidos se encontra no misterioso El Royale, um hotel localizado na divisa entre Nevada e Califórnia. À medida que a noite avança, segredos obscuros e revelações inesperadas vêm à tona, garantindo uma trama cheia de tensão e reviravoltas.

Aproveite o sábado com muita diversão, emoção e suspense na tela da Globo!

