onde assistir, escalações e arbitragem

Sousa e Serra Branca medem forças neste domingo (16), em jogo válido pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano Unipê 2025. A bola vai rolar às 17h, no Estádio Marizão. Com o resultado de 1 a 1 no confronto de ida, quem vencer garante uma vaga na decisão do estadual; em caso de um novo empate, o finalista será definido nos pênaltis.

+ Confira a tabela do Campeonato Paraibano 2025

Sousa x Serra Branca, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Com a temporada cheia, o Sousa viveu uma sequência de muitos jogos nas últimas semanas. Porém, após o empate diante do Serra Branca, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paraibano, o elenco alviverde ganhou um período de folga para conseguir se preparar antes de enfrentar o Carcará do Cariri no duelo de volta, no Marizão. O Dinossauro só volta a entrar em campo pela Copa do Nordeste na próxima quarta-feira (19), contra o Fortaleza.

+ Confira as estatísticas do Campeonato Paraibano 2025

Nesta temporada, assim como em 2024, o Serra Branca tem apenas o Campeonato Paraibano para disputar. Após o fim da 1ª fase do estadual, a equipe do técnico Roberto Maschio aproveitou o recesso carnavalesco para estudar o elenco do Sousa. Nesta semana, o Carcará do Cariri terá mais uma chance de focar no duelo diante do Dinossauro.

Estádio Marizão, em Sousa. (Foto: Expedito Madruga/ge)

Dia, hora e local de Sousa x Serra Branca

Dia: 16 de março

Hora: 17h

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Serra Branca

Onde assistir : Sousa x Serra Branca terá transmissão pelo pay-per-view do Jornal da Paraíba . A narração será de William Fontes , os comentários de Pedro Alves e as reportagens de Matheus Aquino .

: Sousa x Serra Branca terá transmissão pelo pay-per-view do . A narração será de , os comentários de e as reportagens de . Onde ouvir : Pelas ondas do rádio, as emoções de Sousa x Serra Branca ficarão por conta da CBN . A narração será de Edson Maia , os comentários de Léo Alves e as reportagens de Afonso Carlos .

: Pelas ondas do rádio, as emoções de Sousa x Serra Branca ficarão por conta da . A narração será de , os comentários de e as reportagens de . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI para acompanhar.

Últimas escalações

SOUSA : Bruno Fuso; Iranílson, Uesles, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Hebert Cristian, Felipe Jacaré, Pedro Lima; Wellington Nunes, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico : Paulo Foiani.

: Bruno Fuso; Iranílson, Uesles, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Hebert Cristian, Felipe Jacaré, Pedro Lima; Wellington Nunes, Ian Augusto e Diego Ceará. : Paulo Foiani. SERRA BRANCA : Allan; Everton, Flávio Nunes, Mateus Santana e Vidmar; Jean Martim, Esquerdinha, Carlos Renato e Anderson Feijão; Charles e Iury Tanque. Técnico : Roberto Maschio.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Sousa

O elenco do Sousa ganhou um período de descanso após a partida deste domingo (9). A equipe do técnico Paulo Foiani se reapresenta nesta terça-feira (11), no período da manhã.

Dia a dia do Serra Branca

O elenco do Serra Branca ganhou um período de descanso após a partida deste domingo (9). A equipe do técnico Roberto Maschio se reapresenta nesta terça-feira (11), no período da tarde.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.