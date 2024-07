Globo bate o martelo e final de Renascer é decretado pela emissora ‘3 mortes’

Por MRNews



Globo bate o martelo e final de Renascer é decretado pela emissora

A TV Globo anunciou oficialmente as datas para o término de “Renascer” e a estreia de “Mania de Você”, a próxima novela das nove. De acordo com o planejamento da emissora, a saga de José Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira, chegará ao fim no dia 6 de setembro, com a reprise do último capítulo no sábado, dia 7. Já “Mania de Você”, o novo folhetim de João Emanuel Carneiro, começará a ser exibido na segunda-feira, 9 de setembro.

Essas informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7. Inicialmente, a Globo trabalhava apenas com a previsão de fazer a transição entre as novelas em setembro. Agora, com as datas definidas, resta menos de dois meses para o remake de “Renascer” concluir sua história e amarrar todas as pontas soltas que ainda restam.

Audiência de Renascer não foi satisfatória

“Renascer” estreou em janeiro deste ano, substituindo “Terra e Paixão” (2023). Apesar das grandes expectativas em torno do remake, a trama não conseguiu alcançar a audiência esperada. Com uma média de 26 pontos, a novela não conseguiu cair no gosto do público, o que levou a emissora a não promover mais mudanças no roteiro original.

Próxima novela das 9 da Globo

Com a decisão de encerrar “Renascer” em setembro, a Globo liberou as primeiras imagens de “Mania de Você”, aumentando a expectativa para a nova novela das nove. O novo folhetim de João Emanuel Carneiro contará com um elenco de peso, incluindo Agatha Moreira, Chay Suede, Nicolas Prattes e Gabz nos papéis principais, além de Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves, que interpretarão os vilões da trama.

“Mania de Você” promete ser uma história cativante, centrada na amizade e nas rivalidades de duas jovens, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.

De origem humilde, Viola se muda com o namorado Mavi para Angra dos Reis, onde Luma vive uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina, empresário do ramo de cibersegurança. Molina mantém, há décadas, um relacionamento não assumido com sua submissa funcionária Mércia, interpretada por Adriana Esteves, mãe de Mavi.

A recém-formada chef de cozinha, Luma, namora Rudá, que acaba conhecendo Viola por acaso. Assim começa a trajetória da dupla, que vai da paixão pelas receitas à obsessão pelo mesmo homem, da conexão imediata ao ponto de uma passar a viver a realidade que era da amiga, 10 anos mais tarde. Uma jornada dividida entre a cumplicidade e a rivalidade, que as inclui num quarteto amoroso e é impactada por uma série de circunstâncias, reviravoltas e surpresas, como o segredo em torno de um assassinato.

“Mania de Você” é uma novela criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Eliane Garcia, Marcia Prates, Marina Luisa Silva e Zé Dassilva, e pesquisa de texto de Marta Rangel. A novela tem direção artística de Carlos Araújo, direção-geral de Noa Bressane e direção de Isabella Teixeira, Philippe Barcinski, Guilherme Azevedo e Igor Verde. A produção é de Gustavo Rebelo, Luis Otavio e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.

Renascer: Rachid finalmente encontra Jacutinga, e Mariana é desmascarada da melhor forma

Em **Renascer**, Norberto (Matheus Nachtergaele) está a um passo de passar por um reencontro emocionante com Jacutinga (Juliana Paes). A mudança repentina acontecerá quando Rachid (Almir Sater) finalmente descobrir o paradeiro da cafetina.

Na novela das nove da Globo, determinado a aliviar o sofrimento do amigo, o libanês tomará a decisão de abandonar seu trabalho para sair em busca dela. Ele usará o “carro do ovo”, que terá adquirido nessa altura do folhetim, para essa missão.

Jacutinga é reencontrada em Renascer

Segundo Rodolfo Carvalho, do Resumo das Novelas On, Iolanda (Camila Morgado) se negará a acompanhar Rachid, optando por ficar ao lado de Sandra (Giullia Buscacio), que está gestante. Fazendo uma promessa, Rachid partirá sem um destino certo e andará pela Bahia de norte a sul, utilizando o alto-falante do veículo para ecoar a carta de amor redigida pelo amigo.

Não tardará muito para que o libanês descubra o paradeiro de Jacutinga. Conforme a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em meio a essas buscas, Rachid conhecerá um motorista que revelará que a cafetina trabalha num bordel de uma cidade perto de Ilhéus. Esse encontro será crucial para a jornada do estrangeiro, aproximando-o do tão esperado reencontro.

Mariana desmascarada na novela das nove da Globo

Segundo André Romano, do Observatório da TV, após o retorno de Jacutinga, Norberto se mobilizará para desvendar que Mariana (Theresa Fonseca) pretende abandonar João Pedro (Juan Paiva) na miséria.

O dono da venda, chocado, enfrentará a vigarista, questionando suas intenções. O comerciante descobrirá que a neta de Belarmino (Antonio Calloni) não desejou chegar a um acordo com José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas também parece estar se aproximando do coronel Pica Pau.

Renascer tem cenas inéditas com volta de Jacutinga e público vibra de felicidade

Em **Renascer**, a tristeza de Norberto (Matheus Nachtergaele) por não encontrar Jacutinga (Juliana Paes) comoveu profundamente Dona Patroa (Camila Morgado) e Rachid (Almir Sater).

Na novela das nove da Globo, sensibilizado pela dor do amigo, o libanês decide agir por conta própria para ajudar Norberto. Em breve, o libanês sairá em busca da antiga dona do bordel, deixando Iolanda esperando ansiosamente sem saber se ele conseguirá trazer a personagem icônica de volta a Ilhéus.

Paradeiro de Jacutinga em Renascer

Conforme Clara Ribeiro, do Observatório da TV, há poucas informações sobre o paradeiro de Jacutinga, entretanto, tudo indica que a cafetina fará um retorno triunfal. A atriz Juliana Paes já revelou recentemente que houve negociações com a direção para que ela volte a gravar cenas para a trama de Bruno Luperi.

A artista estava muito ocupada com projetos de streaming, o que tornou sua participação incerta até agora. Ao que parece, Juliana Paes conseguiu ajustar sua agenda e a personagem Jacutinga reaparecerá para aquecer o coração de Norberto e renovar a trama, originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Emoção inédita na novela das nove da Globo

O autor do remake decidiu estender a presença da dona do bordel, principalmente para valorizar o trabalho de alta qualidade de Matheus Nachtergaele. Na versão de 1993, a personagem ia embora sem deixar rastros e não tinha nenhuma ligação com Norberto, o dono da venda.

Agora, a nova versão promete trazer mais emoção e complexidade ao relacionamento dos personagens. Assim, o retorno de Jacutinga promete não só reacender a esperança de Norberto, mas trazer novos desdobramentos e emoções para a novela da Globo.