2ª Feira de Avicultura de Batatais Debate Sucessão Familiar e Inovações no Setor

No próximo dia 20 de março, o Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, conhecido como Recinto da Festa do Leite, em Batatais, recebe a 2ª Feira de Avicultura de Batatais. O evento tem como tema central a Sucessão Familiar, um dos maiores desafios enfrentados pelas famílias de produtores rurais atualmente. A programação também incluirá discussões sobre temas como tecnologia, biosseguridade, ambiência e lesões de carcaça, proporcionando um espaço de aprendizado e atualização para os profissionais do setor.

Destaques do Evento

As palestras acontecerão na Casa do Criador, administrada pelo Sindicato Rural da cidade, e contarão com a participação de especialistas renomados nacionalmente. Entre os destaques está a Mesa Redonda sobre Sucessão Familiar e Gestão de Pessoas, que abordará a continuidade dos negócios familiares, o planejamento sucessório e as melhores práticas para garantir o crescimento sustentável das propriedades.

Além disso, a feira contará com uma exposição de equipamentos, oferecendo aos produtores uma excelente oportunidade para renovar e modernizar suas granjas, com novidades e soluções tecnológicas de ponta. O evento é totalmente gratuito para o produtor rural, com a correalização do Sistema Faesp, Senar e Sindicato Rural, e apoio da Prefeitura de Batatais e Sebrae.

Programação Completa

A 2ª Feira de Avicultura de Batatais terá início às 8h, com um café da manhã rural, e as palestras começam às 9h, com encerramento às 15h30, seguidas de uma confraternização entre os participantes. A programação inclui:

Aviários Inteligentes: a Nova Fronteira da Eficiência – Diomar Barro (Agrisolus)

– Diomar Barro (Agrisolus) Biosseguridade com Foco na Prevenção de Laringotraqueíte e Influenza Aviária – Filipe Santos Fernando (Boehringer)

– Filipe Santos Fernando (Boehringer) Mesa Redonda sobre Sucessão Familiar e Gestão de Pessoas – Luciana Dalmagro (Produtora Rural); Adriano Bastos (Produtor Rural); Fabio Calcini e Henrique Furquim (Brasil Salomão e Matthes Advocacia)

– Luciana Dalmagro (Produtora Rural); Adriano Bastos (Produtor Rural); Fabio Calcini e Henrique Furquim (Brasil Salomão e Matthes Advocacia) Como Diminuir as Lesões de Carcaça de Frangos de Corte – Eder Barbon (Cobb)

– Eder Barbon (Cobb) Ambiência para as Fases Iniciais de Avicultura de Corte – Reginaldo Siqueira (Avegroup)

As inscrições para o evento podem ser feitas de forma antecipada no site oficial www.agroexperts.com.br/agenda, ou diretamente no local no dia do evento.

Expectativas para a Feira

A expectativa é de um evento de grande importância para a avicultura da região. Segundo o presidente da AgroExperts, Ariel Antônio Mendes, a região de Batatais tem experimentado um grande aumento na produtividade e no consumo de produtos avícolas no estado de São Paulo. A feira é uma excelente oportunidade para os produtores se atualizarem sobre as inovações tecnológicas e práticas que podem melhorar a gestão de suas granjas e fortalecer a sucessão familiar no agronegócio.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Márcia Vaisman pelo telefone: 17-99665-4212.

