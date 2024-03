QUE HORAS COMEÇA BBB24, GLOBO REPÓRTER E RENASCER?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, quinta (28/03)

Sexta-feira, 29 de março de 2024: Programação da TV Globo

**04:00 – Hora Um**

Comece o seu dia bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo no “Hora Um”, apresentado por Monalisa Perrone. Fique por dentro dos acontecimentos que marcaram a madrugada e se prepare para o dia que está por vir.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Acompanhe o “Bom Dia Praça” e receba as primeiras informações do dia com os repórteres locais, que trazem as notícias mais relevantes da sua região. Comece o seu dia com a energia e a informação necessárias para enfrentar os desafios que surgirem.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro comandam o “Bom Dia Brasil”, trazendo as principais notícias do país, entrevistas, previsão do tempo e reportagens especiais. Fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, com análises aprofundadas e debates relevantes.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Divirta-se e se emocione com o “Encontro Com Patrícia Poeta”, um programa que combina entretenimento, informação e prestação de serviços. Patrícia Poeta recebe convidados especiais, aborda temas do cotidiano e promove debates construtivos sobre questões sociais e comportamentais.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José estão de volta para mais uma manhã animada no “Mais Você”. Receitas deliciosas, dicas de culinária, entrevistas interessantes e muita descontração esperam por você nesse programa imperdível.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Atualize-se com as últimas notícias regionais no “Praça TV – 1ª Edição”. Os jornalistas locais trazem reportagens exclusivas, entrevistas e análises sobre os acontecimentos que impactam a sua comunidade.

**13:00 – Globo Esporte**

Os amantes do esporte não podem perder o “Globo Esporte”, que traz os destaques do mundo esportivo, entrevistas com atletas e técnicos, análises táticas e os gols mais emocionantes da rodada.

**13:25 – Jornal Hoje**

Majú Coutinho e César Tralli apresentam o “Jornal Hoje”, trazendo as notícias mais importantes do Brasil e do mundo de forma objetiva, imparcial e completa. Fique por dentro dos fatos que estão em destaque neste momento.

**14:45 – Cheias de Charme**

Entre no ritmo da música e da diversão com a novela “Cheias de Charme”. Acompanhe a história de três mulheres talentosas que buscam o sucesso no mundo da música, enfrentando desafios, romances e muitas reviravoltas.

**15:25 – Sessão da Tarde – Shrek**

Prepare-se para muita diversão com a animação “Shrek” na “Sessão da Tarde”. Acompanhe as aventuras do ogro mais amado do cinema enquanto ele embarca em uma jornada hilária para resgatar uma princesa e encontrar o verdadeiro significado da amizade.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**

Reviva os momentos marcantes da novela “Paraíso Tropical” no “Vale a Pena Ver de Novo”. A trama envolvente, repleta de suspense, romance e intrigas, promete prender a sua atenção e emocionar os telespectadores.

**18:25 – Elas Por Elas**

Acompanhe as histórias inspiradoras de mulheres fortes e determinadas no programa “Elas Por Elas”. Descubra como elas superaram desafios, alcançaram seus objetivos e deixaram sua marca no mundo.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

Atualize-se com as últimas notícias locais no “Praça TV – 2ª Edição”. Os jornalistas regionais trazem informações importantes sobre acontecimentos que impactam a sua comunidade.

**19:40 – Família é Tudo**

Reúna a família e divirta-se com o programa “Família é Tudo”, que traz jogos, brincadeiras e desafios para todas as idades. Uma opção perfeita para relaxar e se divertir após um dia agitado.

**20:30 – Jornal Nacional**

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o “Jornal Nacional”, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo de forma imparcial, completa e transparente. Fique por dentro dos fatos mais relevantes do dia com os melhores jornalistas do país.

**21:20 – Renascer**

Prepare-se para se emocionar com a novela “Renascer”, que narra a história de superação e redenção de personagens marcantes. Uma trama envolvente que promete prender a sua atenção do início ao fim.

**22:25 – Big Brother Brasil 24**

Acompanhe os momentos mais emocionantes e polêmicos do “Big Brother Brasil 24”. Os participantes enfrentam desafios, conflitos e alianças em busca do grande prêmio e da fama.

**23:15 – Globo Repórter**

Embarque em uma viagem pelo Brasil e pelo mundo com o “Globo Repórter”, que traz reportagens especiais sobre temas variados, desde cultura e natureza até saúde e tecnologia. Uma oportunidade única para conhecer novos lugares e culturas sem sair de casa.

**00:05 – Jornal da Globo**

Encerre o dia bem informado com o “Jornal da Globo”, que traz as últimas notícias do Brasil e do mundo, análises aprofundadas e entrevistas exclusivas. Uma fonte confiável de informação para fechar o dia com chave de ouro.

**00:55 – Família é Tudo**

Reviva os momentos mais divertidos do programa “Família é Tudo” em uma reapresentação especial. Uma oportunidade de relaxar e se divertir antes de ir dormir.

**01:35 – Comédia Na Madruga I**

Divirta-se com uma seleção de comédias na madrugada, garantindo boas risadas antes de dormir.

**02:25 – Corujão I – Forrest Gump, O Contador De Histórias**

Encerre a noite com chave de ouro assistindo ao clássico “For