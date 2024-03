Ocupação hoteleira tem média de 82% e movimentação de voos aumento de 31% em relação a 2023

27/03/2024 |

13:00 |

1

O feriado da Semana Santa em João Pessoa – a partir desta quinta-feira (28) a domingo (31) – terá hotéis lotados e aeroporto bastante movimentado. De acordo com estimativa da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba (ABIH-PB), a média de ocupação da rede será de 82%, com muitos hotéis chegando a registrar 100%, conforme informações dos próprios hotéis associados.

Esse percentual é maior do que a ocupação média registrada no ano passado no período – um pouco superior a 75%. O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, destacou, entretanto, que a Capital paraibana abriu diversos empreendimentos hoteleiros nos últimos meses e que a oferta de leitos cresceu consideravelmente. A ABIH-PB conta com 42 hotéis associados e dois receptivos. João Pessoa conta com quase 12 mil leitos à disposição dos visitantes.

A ocupação hoteleira está diretamente ligada ao número de voos extras que serão operados para a Capital paraibana no período. Conforme dados da Aena Brasil – empresa espanhola que administra o Aeroporto de João Pessoa – está prevista uma movimentação de 134 voos, entre pousos e decolagens. O número de operações é 31% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao todo, de acordo com a Aena Brasil, serão ofertados 22.062 assentos, quantidade que também representa um aumento de 31% comparado a oferta de 2023. As localidades com maior número de voos para a Capital paraibana são: São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Belo Horizonte (Confins), Brasília, Rio de Janeiro e Recife. Somente a Azul Linhas Aéreas anunciou a sua malha aérea ampliada para o período da Semana Santa até o dia 1º de abril, com dois voos extras para João Pessoa.

Para Daniel Rodrigues, essa demanda confirma a tendência de que a cidade é um dos principais destinos turísticos do Brasil, começando a ser procurado durante todo o ano, mantendo uma excelente média de ocupação hoteleira, com os visitantes impactando também o comércio, bares e restaurantes. “É um momento fantástico do nosso turismo e estamos prontos para superar as expectativas de todos”, afirmou.