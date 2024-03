Nilvan decide se filiar ao Republicanos para disputa a prefeito de Santa Rita

O comunicador Nilvan Ferreira anunciou na manhã desta segunda-feira (11) que decidiu se filiar ao Republicanos para disputar a prefeitura de Santa Rita. A “festa da filiação’ será realizada na próxima sexta-feira (15), no Porto Castelo, no alto das Populares.

O anúncio foi feito através de suas redes sociais, ao lado do presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Hugo Motta. Na publicação, Motta disse que o partido estará comprometido em viabilizar a vitória de Nilvan como prefeito de Santa Rita.

Nilvan Ferreira estava filiado ao PL de Bolsonaro e anunciou a saída da legenda no ano passado, após ter sido preterido pelo ex-ministro Marcelo Queiroga para a disputa em João Pessoa.

No último dia 22 de fevereiro, Nilvan oficializou seu interesse em concorrer à prefeitura de Santa Rita, mas adiou o anúncio para qual partido iria. No processo, admitiu conversas com o Republicanos, União Brasil e Podemos.

O flerte com o governador João Azevêdo (PSB) deu sinais de que o partido de Hugo Motta, único dos três aliado do governo, seria o escolhido para a disputa.

A escolha de republicanos abre caminho para diálogo com o grupo de João Azevêdo, que foi seu adversário direito no segundo turno das eleições passadas. No meio do caminho terá o presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, que tem declarado interesse de apoiar o nome que vier a ser indicado pelo prefeito Emerson Panta (PP).