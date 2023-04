Compromisso

Cícero Lucena anuncia pagamento do piso da Enfermagem

26/04/2023 | 13:00 | 254

O prefeito Cícero Lucena anunciou que o pagamento do piso salarial para profissionais da Enfermagem pode ocorrer já a partir do mês de maio. O anúncio foi feito à imprensa durante evento de divulgação da programação junina da Capital, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Na ocasião o gestor defendeu o início de um trabalho para estender esse benefício a outras categorias da saúde.

“Quando o piso nacional foi aprovado apontamos que éramos a favor, mas que precisávamos encontrar fontes de financiamento. Na Frente Nacional dos Prefeitos, da qual sou Secretário Nacional, trabalhamos junto ao Congresso Nacional e ao Governo de Transição para encontrar essa fonte e o presidente Lula assegurou seu interesse e agora encaminhou a matéria ao Congresso. Espero que até maio possamos ter o repasse e, assim, fazer o pagamento aos servidores”, afirmou Cícero Lucena.

O gestor reforçou que é importante que se trabalhe para ampliar o benefício salarial para outros profissionais da saúde. “Isso é necessário para que tenhamos justiça salarial e, assim, possamos fazer uma saúde pública com respeito, eficiência e humanização. Os profissionais reconhecidos e valorizados vão utilizar isso em favor de uma saúde melhor para a população”, defendeu.