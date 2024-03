Cícero Lucena destaca importância do esporte para a qualidade de vida e inclusão, numa manhã de competições promovidas pela Prefeitura

O prefeito Cícero Lucena destacou a importância do esporte para a qualidade de vida e inclusão social, na manhã deste sábado (23), em que a Prefeitura de João Pessoa realizou duas competições reunindo atletas mirins, adolescentes e pessoas com deficiência. O gestor acompanhou, no Ginásio Ivan Cantisani, no bairro de Tambiá, o 2° Festival Esportivo Recreativo para Pessoas com Deficiência e, na sequência, o 1° Festival de Jiu-jitsu, no Ginásio Neuza Gonçalves, no Bancários – que marcou a inauguração dos tatames entregues pela gestão municipal ao projeto Campeões do Amanhã.

“É muito bom a gente estar participando, estimulando e incentivando cada vez mais o esporte na sua totalidade e com inclusão. E nos dá alegria e prazer de estar dando oportunidade para todos. Sempre é motivo de alegria e de gratidão a todos aqueles que nos ajudam, através do esporte, melhorar a vida dos nossos jovens, das nossas crianças e dos seus familiares”, destacou o prefeito Cícero Lucena.

O 2° Festival Esportivo Recreativo para Pessoas com Deficiência reuniu cerca de 150 crianças com deficiência nas modalidades de goalball, futebol de 5, dança em cadeira de rodas, futsal, vôlei sentado, bocha, basquete em cadeira de rodas, parajiu-jitsu e capoeira. A competição fez parte do projeto ‘Esportes Sem Limites’, que tem como iniciativa proporcionar momentos de integração, diversão e desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas para crianças, jovens e adultos com deficiência.

Já o 1° Festival de Jiu-jitsu contou com lutas nas categorias infantil, juvenil, adulto e máster, além de atletas do parajiu-jitsu. Ainda teve a participação de convidados – 130 alunos do Campeões do Amanhã – participando dos confrontos. “Fico muito feliz de saber que esse projeto, o Campeões do Amanhã, vem mudando vidas, vem estimulando as nossas crianças, os jovens na prática do esporte, a consciência e tirar de caminhos que, porventura, não sejam os melhores”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Marcio, disse que o Festival de Jiu-jitsu abriu a temporada da modalidade, que promete ainda mais esse ano. “O jiu-jitsu é um dos esportes com maior número de praticantes no projeto Campeões do Amanhã e foi uma das primeiras a formar a equipe de competição. A gente fica muito feliz em poder ver a modalidade crescendo, se desenvolvendo e apresentando novos talentos que estão gerando oportunidades de poderem disputar competições”, afirmou.

Entre os participantes estava o pequeno Lucas, de 10 anos. O atleta afirmou que o jiu-jitsu tem um papel fundamental em sua vida, que vai além de conquistas. “É o que eu mais gosto de fazer. Me faz bem, eu me divirto junto com meus colegas e minha família me apoia”, afirmou o garoto.