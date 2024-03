Nilvan confirma ida para o Republicanos e vai ‘municipalizar’ debate em Santa Rita

O comunicador e pré-candidato a prefeito de Santa Rita, Nilvan Ferreira, anunciou hoje o que já era esperado no universo político paraibano: disputará a prefeitura de Santa Rita pelo Republicanos, do deputado federal Hugo Motta. A filiação acontecerá na próxima sexta-feira, dia 15, e já deverá ter clima de convenção partidária.

A movimentação de Ferreira deixa claro que ele adotará uma estratégia de ‘municipalização’ do debate em Santa Rita. Digo isso porque na última disputa o comunicador ‘nacionalizou’ as temáticas, surfando na onda do bolsonarismo, quando foi candidato a governador em 2022.

Agora a perspectiva é de um Nilvan mais Centro, com discurso mais sereno, com foco nos problemas e desafios de Santa Rita.

Além do discurso, a perspectiva é de que ele também construa pontes com partidos avessos ao bolsonarismo. Não é o caso do Republicanos, que tem uma postura de centro-direta e tem no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a sua principal vitrine. Mas é o caso do PSB, de João Azevêdo, caso uma aliança seja construída.

Na escolha pelo Republicanos pesaram os recursos e a estrutura de campanha disponíveis na legenda, assim como, claro, a capacidade de mobilização de um partido que tem três deputados federais, 8 estaduais e a Presidência da Assembleia.

Em Santa Rita Nilvan vai para o embate com o grupo do prefeito Emerson Panta, do Progressistas.