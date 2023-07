Protegendo vidas

Defesa Civil interdita prédio no Bessa, após vistoria constatar risco de colapso

10/07/2023 | 14:30 | 55

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) interditou, nesta sexta-feira (7), um prédio residencial no bairro do Bessa. O imóvel, com 20 apartamentos, apresenta comprometimento estrutural da laje do último andar, laje e vigas com deformações aparentes, que oferecem risco de colapso.

De acordo com o diretor de Operações da Defesa Civil, Renato Lins, o prédio está com manifestações patológicas evidentes. “O imóvel apresenta problemas graves, como fissuras de um lado a outro da viga e deformação da laje, o que compromete a sua estrutura. Infelizmente tivemos que interditá-lo devido ao risco de desabamento”, explicou.

Renato Lins esclareceu ainda que para ser feita a desinterdição, é necessária apresentação de um laudo de integridade estrutural do prédio feito por um engenheiro, mas que os problemas necessitam ser corrigidos imediatamente, pois existe também o risco de colapso progressivo, que é quando uma laje cai sobre a outra.

Quanto às famílias que estavam ocupando o prédio, a maioria seguiu as recomendações da Defesa Civil e deixou o imóvel. No entanto, algumas insistiram em continuar nos apartamentos, apesar de estarem cientes do risco.

Como acionar a Defesa Civil – Em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo WhatsApp 98831-6885, que funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. A Compdec-JP está presente em todas as ações de proteção e assistência às comunidades, especialmente nos períodos de maior intensidade de chuvas.