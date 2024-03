Na CBN, deputado revela que crise no PSB ainda não foi estancada

Apesar do encontro no fim de semana do deputado federal e presidente do PSB, Gervásio Maia, com o governador João Azevêdo (PSB), a crise interna no ‘ninho’ socialista ainda não foi estancada. Pelo menos foi o que disse hoje pela manhã na CBN, o deputado estadual Hervázio Bezerra.

Com a experiência e o olhar de quem já acompanhou boa parte da história política recente na Paraíba, Hervázio diz que a reunião foi somente o primeiro passo.

“Não foi solucionada”, cravou Hervázio, em entrevista à CBN.

Dias atrás o governador João Azevêdo afirmou que “provavelmente” irão acontecer mudanças na executiva da legenda no Estado. É que o mandato de Gervásio termina em abril e, para alguns aliados, é o momento mais oportuno para que o próprio governador passe a comandar a legenda.

Ao mesmo tempo, Gervásio republicou fotos ao lado do presidente nacional socialista, Carlos Siqueira. O paraibano tem colado no dirigente.

A crise interna do partido foi escancarada a partir do debate sobre a posição do PSB em Santa Rita. Maia diz que a legenda mantém o apoio ao projeto do prefeito Emerson Panta, enquanto auxiliares de João Azevêdo afirmam que nada está resolvido – sinalizando para a possibilidade de diálogo com o comunicador Nilvan Ferreira. Nilvan deverá filiar-se ao Republicanos para a disputa.

A sensação, a partir do encontro de Gervásio e João, é a de que as chamas podem até ter sido debeladas, mas ainda há fumaça e brasas queimando internamente dentro do PSB.