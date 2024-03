Qual a nota de corte do Fies para direito na Paraíba

O curso de direito está entre os mais buscados nas universidades da Paraíba por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que seleciona novos alunos para instituições privadas. Confira nesta reportagem uma lista de nota de corte do Fies para direito.

No estado, o curso é oferecido em instituições localizadas nas cidades de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Patos e Sumé.

Esta reportagem traz a lista de nota de corte do Fies para direito referente período 2023.1. As pontuações foram disponibilizadas no banco de dados do Ministério da Educação (MEC). Elas podem servir como base para saber se a nota obtida no Enem é suficiente para ingressar no curso.

Qual a nota de corte do Fies para direito em Cabedelo

Centro Universitário Uniesp – 554.26 pontos.

Qual a nota de corte do Fies para direito em Cajazeiras

Faculdade Católica da Paraíba – 605.10 pontos.

Faculdade São Francisco da Paraíba – 605.10 pontos.

Qual a nota de corte do Fies para direito em Campina Grande

Cesrei – 592.04 pontos.

Faculdade de Campina Grande – 524.06 pontos.

Faculdade São Francisco da Paraíba – 592.04 pontos.

Faculdade Integrada de Patos (FIP) – 592.04 pontos.

Unifacisa – 593.44 pontos.

Centro Universitário Maurício de Nassau – 592.04 pontos.

Qual a nota de corte do Fies para direito em Guarabira

Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano – 592.04 pontos.

Qual a nota de corte do Fies para direito em João Pessoa

Centro Universitário Maurício de Nassau – 562.56 pontos.

Faculdade Estácio da Paraíba – 562.56 pontos.

Faculdade Pitágoras Unopar de João Pessoa – 562.56 pontos.

Faculdade de Ensino Superior da Paraíba – 557.22 pontos.

Faculdade Internacional da Paraíba – 562.56 pontos.

Faculdade Três Marias – 562.56 pontos.

Centro Universitário de João Pessoa – 557.22 pontos.

Qual a nota de corte do Fies para direito em Patos

Centro Universitário de Patos (Unipê) – 605.10 pontos.

Qual a nota de corte do Fies para direito em Sumé

Faculdade do Cariri Paraibano – 483.84 pontos.

O que é Fies?

Para compreender o que é Fies, é importante saber que o programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. O sistema é regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC).

Por meio do Fies, os estudantes financiam cursos de graduação avaliados de forma positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa.

Desde o ano de 2018, o Fies passou oferecer um modelo de financiamento estudantil diferente, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

Como se inscrever no Fies?

De acordo com o edital do Fies, o candidato deve acessar o Portal Único do MEC, fazer cadastro no “login único” ou logar com CPF e senha e preencher as informações solicitadas. Cada pessoa pode escolher até três opções de curso.

Após as inscrições, os candidatos ainda devem passar por mais seis fases:

Classificação;

Pré-seleção;

Participação em lista de espera;

Complementação da inscrição;

Comparecimento à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) das universidades;

Comparecimento ao banco após os procedimentos junto à CPSA das IES.

Critérios: como conseguir o Fies

Para pedir o financiamento, o candidato precisa ter participado de uma das edições do Enem a partir de 2010, ter obtido média geral igual ou maior do que 450 pontos, e nota maior ou igual a 400 na redação.

Outro critério é o da renda familiar mensal, que deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Como funciona o Fies para medicina?

Os critérios para quem deseja conseguir o financiamento para cursar medicina são os mesmos (descritos mais acima). Porém, esse curso costuma ter uma nota de corte maior. Por isso, o recomendado é que os estudantes obtenham pontuações entre 700 e 800 no Enem.

Após o término do curso, o médico formado pode pagar o Fies trabalhando na rede pública.

Cronograma do Fies

O cronograma do Fies 2024 vai de 12 a 26 de março. De acordo com o MEC, o candidato que não for aprovado na chamada regular, entra automaticamente na lista de espera do programa.

Inscrição: 12 a 15 de março

Resultado: 21 de março

Complementação da inscrição dos pré-selecionados: 22 a 26 de março

Quer saber sobre saber mais sobre como participar do Fies e de outros programas de seleção para ingresso na universidade? Acesse a editoria de Educação do Jornal da Paraíba e fique por dentro de tudo.