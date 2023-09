A visão comum do ministro do Turismo e de Daniella sobre Romero

Essa semana duas colocações feitas sobre o estilo do deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, realçaram uma característica da atuação política do paraibano – seja em Brasília e/ou na Paraíba.

Ditas a milhares de quilômetros de distância – e em contextos diferentes – as declarações poderiam muito bem integrar a mesma página de um livro, em função da perfeita sintonia.

A primeira delas do ministro do Turismo, Celso Sabino. Em uma audiência da Comissão do Turismo da Câmara, presidida pelo paraibano, Sabino afirmou que Romero tem ampliado o diálogo do Congresso com o Ministério.

E fez elogios largos a ele.

Hoje, em um café da manhã com a imprensa, a senadora Daniella Ribeiro (PSD) disse que está completamente superado o episódio de divergência registrado entre os dois (Romero e ela) na troca de comando do PSD da Paraíba, em 2022.

“Temos uma relação muito boa”, avaliou a senadora, ressaltando que não possui nenhuma ressalva quanto à possibilidade do ex-prefeito passar a integrar a oposição em Campina Grande.

A reconstrução dos laços entre Romero e Daniella demonstra, também, a capacidade de diálogo da senadora e do deputado enquanto agentes públicos; apesar de adversários do ponto de vista político, registre-se. Sobretudo no caso de Romero, que foi à época retirado do comando partidário. É um gesto, cobrado hoje nas novas relações públicas e políticas, de não permanecer olhando para o retrovisor.

Romero é, indiscutivelmente, dentro da classe política e com aqueles que transitam nesse ecossistema, quase unanimidade nesse quesito. Sabino e Daniella, sem combinação, semearam em palavras aquilo que foi sendo consolidado como marca de Rodrigues: o diálogo com todos.

