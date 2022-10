Qualidade e eficiência

Prefeito autoriza troca de iluminação por LED nos bairros dos Estados, dos Ipês e Pedro Gondim

27/10/2022 | 18:30 | 64

Segue em ritmo acelerado a troca da iluminação pública da Capital por lâmpadas de LED. No início da noite desta quinta-feira (27), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início da substituição de 100% das luminárias no Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês e Pedro Gondim. O ato aconteceu na Praça João Medeiros, onde a troca já foi concluída.

“Para nossa gestão o que importa é a população e por isso estamos atuando em toda a cidade e levando o mesmo padrão de qualidade para todos bairros. Estamos próximos das pessoas, ouvindo suas demandas e isso nos dá a confiança de que faremos uma gestão que vai de fato mudar a vida de todos para melhor”, declarou Cícero.

Ao todo serão substituídas 2.100 lâmpadas nas três localidades, sendo 900 no Bairro dos Estados, 600 nos Ipês e mais 600 no Pedro Gondim. As lâmpadas de LED, de iluminação branca, substituem as de vapor de sódio, de luz amarelada, gerando mais claridade e consumindo menos energia, além de terem maior durabilidade.

A troca das lâmpadas já foi concluída em 16 bairros e comunidades e em outros oito estão com serviços em andamento. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, a troca será efetuada em toda a cidade, garantindo cobertura em LED de 100% das vias.

Dona Edmar Toscano mora há 32 anos no bairro Pedro Gondim, em frente à Praça João Medeiros, e aprovou a nova iluminação. “Ficou ótima a praça, linda, arrumaram toda, e agora vai ser o bairro todo. Vai ficar bom demais”, declarou.

Estiveram presentes os vereadores Marcílio do HBE, Helena Holanda, Rinaldo Maranhão, Emano Santos e Luís da Padaria; o secretário executivo da Infraestrutura, Luciano Pereira; e a diretora de Iluminação Pública, Joyce Alves.