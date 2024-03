Instalação de agência da Caixa no Valentina vira disputa pela ‘paternidade’

A aproximação das eleições tem acirrado os ânimos entre os vereadores de João Pessoa. Para além dos embates polarizados entre lulistas e bolsonaristas, na sessão desta terça-feira (19), na Câmara Municipal, o embate foi travado sobre a ‘paternidade’ da instalação de uma agência da Caixa Econômica no bairro de Valentina, zona sul da capital.

O equipamento foi entregue ontem em uma solenidade com a participação do presidente da Caixa, o paraibano Carlos Vieira, apadrinhado para a função pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP). No evento, quem acabou roubando os holofotes da conquista foi a irmã do parlamentar, a senadora Daniella Ribeiro (PSD), tratada como “mãe” do equipamento.

A instalação da agência foi exaltada na sessão de hoje pelo vereador Bosquinho (PV), aliado do grupo Ribeiro, mencionado vários parlamentares que teriam peregrinado em Brasília para conquistar a Caixa.

Quem não ficou nada satisfeito com as declarações foi o vereador Marmuthe Cavacanti, que subiu a tribunal com um dossiê com toda a movimentação que fez desde 2013 para conseguir a instalação da agência bancária no bairro, que é sua principal base eleitoral.

“Se tem alguém que lutou por isso, mais do que Marmuthe Cavalcanti. Inclusive eu lanço aqui um desafio, que se tiver um vereador nessa Casa ou qualquer outro parlamentar que primeiro lutou por essa agência, que me mostre que eu darei todo mérito, porque o mais importante de tudo isso é o Valentina ganhar como ganhou esse equipamento”, reclamou.

O vereador Marcos Henriques (PT) saiu em defesa de Marmuthe, ao lembrar que atuou com ele no início, como então presidente do Sindicato dos Bancários da Paraíba, para tentar destravar com a unidade.