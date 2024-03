Sedes e MLB definem calendário de ações em comunidades de João Pessoa no mês de março

05/03/2024 |

16:00 |

31

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (Sedes) recebeu, na manhã desta terça-feira (5), representantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) por ocasião do ato nacional “Mulheres do MLB contra a fome”.

Durante a reunião ficou acordado que será realizada, durante o mês de março, uma série de ações e visitas de serviços sociais oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa, através da Sedes e outras Pastas, junto às comunidades do Citex, Marielle Franco, Comunidade Tieta, Ocupação João Pedro Teixeira e Cruz das Armas.

“A Sedes, representando a Prefeitura de João Pessoa, está constantemente ouvindo os representantes da sociedade e não seria diferente junto ao MLB, que nos procurou e vamos dar seguimento ao trabalho, focando no bem estar social de quem mais precisa. Já temos uma nova reunião marcada para o início de abril para fazermos um balanço das ações e discutirmos como desenvolver mais o nosso trabalho”, reforçou Norma Gouveia, secretária do desenvolvimento social.