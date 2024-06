Edição especial da Caravana do Cuidar atende idosos no Parque Solon de Lucena

A Caravana do Cuidar desta sexta-feira (14) foi realizada no Parque Solon de Lucena e contou com uma programação especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, cuja data é 15 de junho. O serviço itinerante é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com outras Secretarias municipais, e acontece semanalmente, levando diversas ações para mais perto da população.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre, reforçou o objetivo da ação. “A Prefeitura, por meio da Sedhuc, tem o compromisso de levar os serviços municipais para perto da população toda semana. E hoje essa ação tem a temática de luta contra a violência aos idosos, porque precisamos respeitar e cuidar dos nossos idosos”, ressaltou.

Nesta edição especial, a ação contou com a participação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de João Pessoa (CMDI). “Estamos aqui pra fazer um alerta a sociedade contra a violência à pessoa idosa. E esse cuidado começa dentro de casa, com nossos familiares, e se estende às demais relações, que podem surgir abusos, abandono e desrespeito”, alertou a presidente do CMDI, Irene Delgado.

Quem passou pela Lagoa pode ser atendido pelos serviços de saúde, oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Faculdade Unineves; direito do consumidor, pelo Procon-JP; assistência social, ofertados pela Sedhuc; empregabilidade, com a equipe do Programa Eu Posso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest); e os serviços de embelezamento ofertados pelo Senac. A equipe do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e do Programa Pão e Leite da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) também participaram da ação.

Os idosos dos serviços de convivência do Cras de Mangabeira, Mandacaru e Alto do Mateus também marcaram presença na ação e aproveitaram os serviços oferecidos. “Vou com meu marido para as atividades promovidas no Cras e gostamos bastante. Faço pilates, alongamentos e caminhada, e amo. E hoje viemos prestigiar o evento da Prefeitura com esse tema tão importante da proteção aos idosos”, comentou Maria Nilza, de 64 anos.

Denúncia – O delegado do Idoso, Francisco Marinho, usou o espaço para alertar sobre os principais golpes que estão sendo cometidos contra a pessoa idosa. São eles: ligações pedindo pra cancelar uma compra indevida, que na verdade é para conseguir os dados bancários do idoso; falsos advogados que ligam para falar de algum processo na justiça em que a pessoa, supostamente, foi envolvida; os falsos bilhetes premiados; os falsos motoboys que vão até a casa do idoso para trocar um cartão que teria sido clonado; e também a clonagem do WhatsApp, geralmente feito para pedir quantias em dinheiro.

“É preciso ficar atento, resolver as questões bancárias apenas nos bancos ou com ajuda de algum parente. Não passar seus dados por telefone e conferir os números que enviam mensagem pelo WhatsApp. E nos casos de violação, denunciem”, destacou o delegado.

A Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso funciona na Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel (rua Manoel Rufino da Silva, nº 500), e atende pelo telefone 3218-6762.