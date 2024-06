Dia D de vacinação contra poliomielite em João Pessoa: saiba onde se vacinar

(Foto: Kleide Teixeira)

João Pessoa realiza mais um ‘Dia D’ de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação neste sábado (15). A ação deve durar 8 horas ininterruptas, começando a partir das 8h e seguindo até 16h, com dezenas de postos em toda a cidade. Aliado ao combate contra a pólio, os profissionais de saúde estarão avaliando e atualizando a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Durante o ‘Dia D’, diversas salas de vacinas localizadas nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, Centro de Imunização e os três pontos móveis estarão mobilizados para atender as pessoas que precisam se vacinar. Pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças menores de cinco anos contra a paralisia infantil.

A vacina contra poliomielite deve ser dada às crianças de um a menores de cinco anos, desde que já tenham recebido o esquema primário de três doses com VIP. Aquelas menores de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal atual para o esquema primário (três doses da vacina inativada poliomielite — VIP).

As vacinas VIP e VOP são diferentes entre si. Embora as duas imunizem contra a Pólio, a VIP é injetável, com três cepas, poliovírus 1,2 3, feita apenas com partículas do vírus, enquanto a VOP, que é a de gotinhas, é feita com o vírus enfraquecido, com duas cepas, poliovírus 1 e 3.

A poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Para tanto, essa estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, uma vez que a doença se encontra eliminada no País desde 1994.

Pontos de vacinação em João Pessoa neste sábado (15):

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 8h às 16h

Horário: 9h às 16h

Horário: 10h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Ofertando as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Todas as vacinas do calendário de rotina (atualização da caderneta)

Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina (atualização da caderneta)

Horário: 8h às 12h

Distrito Sanitário I:

USF Verde Vida

USF Cruz das Armas I

USF Costa e Silva

USF Saúde para Todos

USF Nova Conquista

Distrito Sanitário II:

USF Colinas do Sul

USF Grotão

USF Integrando Vidas

USF Vila Saúde

USF Unindo Vidas

Distrito Sanitário III:

USF Rosa de Fátima

USF Ipiranga

USF Nova Esperança

USF Verdes Mares

USF Integrada José Américo

Distrito Sanitário IV:

USF Alto do Céu Integrada

USF Integrada Roger

USF Viver Bem

USF Ilha do Bispo

USF Matinha 2 e Paulo Afonso

Distrito Sanitário V:

USF São José

USF Bessa

USF Altiplano

USF Bancários

USF Santa Clara