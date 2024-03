Capital sedia Congresso Nacional de Doenças Raras entre os dias 26 e 28 de março 

04/03/2024 |

A Capital será a sede do IV CONAMDRACON, o Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras e Anomalias Congênitas. O evento acontece entre os dias 26 e 28 de março, no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural José Lins do Rego, é uma realização da Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador) em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e o Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras.

“O IV CONAMDRACON é uma grande oportunidade para a troca de conhecimentos e discussões sobre tudo que envolve as doenças raras e as anomalias congênitas, além de refletir nosso compromisso de fortalecer a assistência prestada em todos os serviços relacionados às doenças raras, sobretudo em nosso Centro, que é referencia no Nordeste e um dos únicos do país”, destaca Saionara Araújo, diretora geral do Centro de Doenças Raras da Prefeitura de João Pessoa.

O Congresso é voltado aos profissionais e estudantes de todas as áreas da saúde e segue com inscrições abertas até a data da realização. Para participar é preciso inscrever-se no site do evento ( https://conamdracon.com.br/#about) e realizar o pagamento da taxa de R$150,00 para profissionais e R$120,00 para estudantes.

Os inscritos podem escolher entre participar de forma presencial ou virtual e contarão com uma programação técnica e científica com palestras magnas, conferências, mesas redondas, hands on, minissimpósios e apresentações de trabalhos científicos, inscritos previamente.

Para conhecer os palestrantes confirmados e conferir mais informações sobre o Congresso, basta acessar: https://conamdracon.com.br/