Enquete UOL BBB 24 Última parcial revela Davi e Michel brigando, Alane não deve Sair no Paredão

Enquete BBB 24: Quem Deve Sair no Paredão entre Alane, Davi e Michel

O 11º paredão do BBB 24 está agitando os ânimos dos telespectadores, com Alane, Davi e Michel disputando pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. Com a eliminação marcada para terça-feira, dia 5 de março, os fãs do reality estão ansiosos para saber quem será o próximo a deixar a competição.

A formação deste paredão foi repleta de reviravoltas e estratégias, começando com a vitória de Lucas Henrique na prova do líder. Sua indicação de Davi, Michel, Isabelle e Alane à “Mira” iniciou a tensão entre os participantes. No entanto, o Big Fone tocou, e Davi, ágil em sua resposta, acabou sendo direcionado diretamente para a berlinda.

Com Pitel como o Anjo da semana, imunizando Fernanda e utilizando o Poder Coringa, o voto de Davi teve um peso ainda maior na formação do paredão, resultando na indicação de Michel, que nunca havia estado na situação de eliminação. Além disso, os votos da casa, feitos no confessionário, levaram Alane a ser a mais votada pelos colegas.

Davi, ao receber o contragolpe, indicou Yasmin ao paredão. Entretanto, na disputa do Bate-Volta, Yasmin conseguiu escapar da berlinda, garantindo mais uma semana na casa e deixando Alane, Davi e Michel na corda bamba.

Agora, cabe aos telespectadores decidirem quem eles querem ver continuando na casa do BBB 24. Será que Alane conquistará mais uma semana de convivência? Davi conseguirá reverter a situação após sua indicação direta? Ou será que Michel terá a chance de mostrar seu valor e permanecer na competição?

Deixe seu voto na enquete e acompanhe a eliminação na terça-feira para descobrir quem deixará o BBB 24!

Enquete UOL

Resultado atualizado

Na reta final do BBB 24, a tensão aumenta entre os participantes e os telespectadores, que acompanham de perto as reviravoltas na casa mais vigiada do Brasil. Com a enquete do UOL indicando uma possível saída de Alane, Davi e Michel, a ansiedade dos fãs só cresce, especulando quem será o próximo eliminado. Enquanto isso, os próprios brothers aguardam com expectativa o resultado, cientes de que cada voto pode ser decisivo para o desfecho de suas trajetórias no programa.

Apesar das especulações, o destino dos participantes ainda está nas mãos do público, que tem o poder de definir quem permanece e quem deixa o reality show. Com as votações acirradas entre Michel e Davi, a disputa pela permanência na casa promete emoções intensas até o último momento. Enquanto os fãs se mobilizam para defender seus favoritos, a incerteza paira sobre quem será o próximo a deixar o confinamento e encarar o mundo fora dos holofotes do BBB.

Como Votar

Neste paredão, o participante mais votado será eliminado. Você pode votar no site da Globo, escolhendo entre Alane, Davi e Michel. Lembre-se de que há dois tipos de votos: o da torcida, sem limite de votos, e o voto único, que requer cadastro no site da Globo.

O resultado da votação é uma média ponderada dos dois modelos, com 50% de peso para cada. Fique atento às regras e vote para salvar seu participante favorito!

