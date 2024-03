Com desistência de petista, Inácio quer unir Fórum em torno de sua pré-candidatura

Pontuando bem nas pesquisas internas, o deputado estadual Inácio Falcão (PC do B) renovou a empolgação com a sua pré-candidatura a prefeito de Campina Grande essa semana. É que um dos pré-candidatos do PT, Basílio Carneiro, desistiu de continuar na disputa e anunciou que defenderá que a legenda passe a apoiar Falcão dentro das possibilidades do Fórum Pro Campina.

O grupo tem hoje quatro pré-candidaturas: Falcão, André Ribeiro (PDT), Márcio Caniello (PT) e Jhony Bezerra (PSB).

“O companheiro entendeu a conjuntura. Nas últimas pesquisas temos aparecido constantemente como um dos nomes mais fortes eleitoralmente”, analisou Inácio.

Em 2020 o deputado estadual disputou a prefeitura de Campina Grande e obteve mais de 33 mil votos, mesmo sem ter o apoio do governador João Azevêdo (PSB). Na época o Governo apoiou a candidatura de Ana Cláudia Vital. Na campanha Falcão teve como vice a médica Tatiana Medeiros, hoje no Republicanos.