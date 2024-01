Psol de João Pessoa define pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano

O Diretório do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de João Pessoa definiu Celso Batista como pré-candidato à prefeitura da capital.

O nome foi escolhido de forma consensual entre pré-candidaturas apresentadas (na lista estavam Alexandre Soares e Ulisses Barbosa).

Celso é Técnico Judiciário, servidor do Tribunal de Justiça da Paraíba, e foi primeiro suplente ao Senado nas eleições 2022.

Eu recebo a decisão do pessoal do Partido Socialismo e Liberdade sobre a minha precandidatura com muito ânimo e muita disposição para lutar e debater os reais problemas da nossa cidade. A gente observa que, em muitos aspectos, a nossa cidade parou no tempo (…) vamos fazer um bom debate para a nossa cidade nesse processo eleitoral. Temos total compreensão da cidade que queremos” afirmou Celso à CBN Paraíba e ao Conversa Política.

Celso Batista já foi candidato a deputado estadual, em 2014, e candidato a vereador em 2016, em Campina Grande. E, também, já integrou a coordenação de várias campanhas do Psol, no estado.

“A definição do nosso pré-candidato marca mais um passo da nossa caminhada para a construção de uma João Pessoa mais justa e menos desigual”, afirmou a presidente do partido na capital, Camila Guerra.

Alexandre Soares declarou: “Esse é um momento importante para o PSOL e para a cidade de João Pessoa. E o nome do companheiro Celso Batista representa muito bem essa caminhada e os desafios que o PSOL possui neste ano eleitoral”.

“O partido fez sua construção e sua indicação reflete consenso, planejamento e uma proposta clara para a cidade de João Pessoa. A pré-candidatura de Celso Batista representa as lutas, as propostas e o pensamento de um partido aguerrido e em sintonia com o povo e seus anseios”, destacou Ulisses Barbosa.

Na reunião de ontem (22), o Diretório Municipal do PSOL também debateu a tática eleitoral a ser adotada pelo partido e seu pré-candidato para os próximos períodos.

Cenário

Se o PT não tiver candidato próprio, com os deputados estaduais, Luciano Cartaxo e Cida Ramos, a única candidatura mais à esquerda de João Pessoa será a do psol.

Já estão na mesa as pré-candidaturas de Cícero Lucena (PP), Marcelo Queiroga (PL), Nilvan Ferreira (sem partido), Ruy Carneiro (Podemos), Celso Batista (Psol).