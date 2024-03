ASSISTIR AO VIVO Sampaio Corrêa x Tuntum COM IMAGENS Maranhense de 2024, HOJE (04/03)

O jogo entre Sampaio Corrêa x Tuntum acontece HOJE (04/03) às 19 hs. O mandante da partida é o Sampaio que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2024. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

https://www.youtube.com/live/i9lkoCozuA8?si=MgH9vPHwkSzWqN15

ASSISTA AO VIVO

A Globo perdeu os direitos de transmissão do Campeonato Maranhense e, neste ano, a FMF estuda a melhor forma de transmitir os jogos da competição do Maranhão.

No Maranhão, o canal da Federação Maranhense de Futebol (FMF) transmitirá o Campeonato Maranhense. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos DE hoje, e os jogos de amanhã na TV.

CAMPEONATO MARANHENSE: Sampaio x Tuntum

Em um confronto decisivo válido pela décima rodada do Campeonato Maranhense 2024, Sampaio e Tuntum se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Nhozinho Santos, às 19h.

**Sampaio em Busca da Liderança:**

O Sampaio, atual vice-líder com 19 pontos, busca consolidar sua posição no campeonato após garantir sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil na última quarta-feira, enfrentando o Humaitá. No entanto, o Tricolor vem de um empate em casa contra o Pinheiro no Estadual.

**Tuntum em Ascensão:**

O Tuntum vem em ascensão no campeonato, saindo de uma posição de luta contra o rebaixamento para buscar uma vaga na semifinal. O Leão ocupa atualmente a quarta colocação, com 12 pontos, e pode aumentar sua vantagem sobre os times abaixo na tabela em caso de vitória.

**Ingressos e Transmissão:**

Os ingressos para o jogo variam de R$15 a R$110, dependendo do setor e do tipo de entrada. Além disso, o jogo será transmitido pela TV Sampaio.

**Escalações Prováveis:**

– *Sampaio:* Thiago Gomes, técnico da equipe, provavelmente repetirá a escalação do último jogo contra o Humaitá, com possíveis retornos de Pablo e Adauto.

– *Tuntum:* O técnico Marlon Cutrim terá quatro desfalques, incluindo Micael, Neto e Wadson por suspensão, além de Clemilson por lesão.

**Arbitragem:**

A arbitragem ficará a cargo de Maykon Matos Nunes, com Edna Cristina Ferreira e Rafael Costa Pinheiro como assistentes, e Paulo Jose Souza Mourão como quarto árbitro.

O confronto promete emoções e será crucial para as pretensões de ambas as equipes no Campeonato Maranhense.