São João

Prefeitura oferta ‘Camarim da Saúde’ com atendimento médico no Festival de Quadrilhas Juninas

06/06/2023 | 15:00 | 5

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa vai promover o ‘Camarim da Saúde’ para prestar assistência ao público durante o Festival de Quadrilhas Juninas, que acontece a partir desta quarta-feira (7) até o próximo domingo (11) no estacionamento do estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor.

O ‘Camarim da Saúde’ ofertará atendimento médico e de enfermagem, vacinação contra a Influenza e Covid-19 (Bivalente), testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como sífilis e HIV, além de outros serviços de prevenção e promoção à saúde. O trabalho será realizado pelas equipes de Atenção à Saúde da SMS e do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (CTA).

“Temos levado essa ação aos grandes eventos festivos realizados pela Prefeitura, como fizemos no Carnaval e na Paixão de Cristo, para proporcionar mais conforto e segurança no atendimento de saúde oferecido ao público que está aproveitando o evento”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Samu-JP – Além do posto médico fixo no ‘Camarim da Saúde’, a Prefeitura também disponibilizará o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP). O esquema montado para o evento contará com equipe extra de profissionais, de modo que não prejudicará o atendimento normal do serviço. A estrutura estará disponível para atender ao público e dar resolução no local. Caso seja necessário, o paciente será transferido para o serviço de referência mais próximo.