onde acompanhar, prováveis escalações e arbitragem

Sousa e Horizonte se enfrentam neste domingo (29), às 16h30, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será no Estádio Marizão, na Cidade Sorriso, e marca o confronto entre o lanterna e o vice-lanterna do Grupo 3. As equipes vêm de resultados distintos em seus últimos jogos, e quem vencer pode seguir sonhando com uma vaga no G-4.

Sousa x Horizonte, Série D do Campeonato Brasileiro 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

O Sousa vive uma péssima fase nesta Série D. Nos últimos cinco jogos, o Dinossauro perdeu quatro e venceu apenas um, ocupando a 8ª posição do Grupo 3, com apenas sete pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Santa Cruz por 2 a 0, e esse resultado complicou ainda mais a situação do Alviverde na briga pelo G-4.

Os visitantes também não atravessam um bom momento. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate — esse na rodada anterior, contra o Central, por 1 a 1. O Galo do Tabuleiro ocupa a 7ª colocação do Grupo 3, com oito pontos e, se vencer, pode encostar na zona de classificação para o mata-mata.

Estádio Marizão, em Sousa. (Foto: Jefferson Emmanoel/Sousa EC)

Data, horário e local de Sousa x Horizonte

Dia: 29 de junho (Domingo)

Hora: 16h30

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Horizonte

Onde acompanhar em tempo real

Prováveis escalações

SOUSA : Bruno Fuso; Iran, Emersonn Bastos, Marcelo Duarte e Hebert Cristian; Ciro Henrique, Felipe Jacaré e Diego Viana; Luís Henrique, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico : Tardelly Abrantes.

: Bruno Fuso; Iran, Emersonn Bastos, Marcelo Duarte e Hebert Cristian; Ciro Henrique, Felipe Jacaré e Diego Viana; Luís Henrique, Ian Augusto e Diego Ceará. : Tardelly Abrantes. HORIZONTE : Frank; Zé Augusto, Gabriel Cardoso, Igor e Caio; Cleyton, Claudivan e Thálisson; Betinho, Pentecoste e Leozinho. Técnico : Adriano Albino.

Arbitragem

Árbitro principal : Thayslane de Melo Costa (CBF-SE)

: Thayslane de Melo Costa (CBF-SE) Assistente 1 : Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (CBF-PB)

: Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (CBF-PB) Assistente 2 : Arlindo Nascimento dos Santos Júnior (CBF-PB)

: Arlindo Nascimento dos Santos Júnior (CBF-PB) Quarto árbitro : Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (CBF-PB)

Dia a dia do Sousa

O elenco do Sousa se reapresentou no Estádio Marizão e realizou atividades físicas e técnicas em dois períodos: pela manhã e à tarde.

Os atletas do Dinossauro realizaram uma atividade no Estádio Marizão, no período da tarde.

O elenco do Sousa realiza dois treinamentos no Estádio Marizão: pela manhã, uma atividade física; e à tarde, um treino técnico.

