Jacaré do Açude Velho: tudo sobre o bloco

O bloco Jacaré do Açude Velho é um dos mais tradicionais do Carnaval da Campina Grande. A cidade, que é conhecida por realizar durante 30 dias, entre junho e julho, o maior São João do Mundo, promove no período carnavalesco os eventos religiosos do “Carnaval da Paz”. Mas, também há espaço para a cultura popular em blocos como o Jacaré!

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba te explica tudo sobre o bloco Jacaré do Açude Velho, como a história, o percurso e as curiosidades, além dos planos do bloco para o Carnaval 2024.

Bloco Jacaré do Açude Velho

O bloco Jacaré do Açude Velho é um dos mais tradicionais de Campina Grande.

Fundado há 15 anos pelo multiartista e ativista cultural Cândido Freire, o bloco desfila, tradicionalmente, na terça-feira de Carnaval.

Segundo Cândido, o trajeto do bloco é um “abraço” no Açude Velho, principal cartão postal de Campina Grande localizado na área central da cidade.

No último ano em que desfilou, em 2020, o bloco reuniu cerca de 50 mil foliões, segundo a Polícia Militar.

A resistência é sair na terça carnaval, porque não tinha festa em Campina Grande e quebramos esse paradigma na época. O carnaval do Jacaré é o da família, com pessoas de todas as idades!”, diz Cândido Freire, fundador do bloco.

Como surgiu o bloco do Jacaré do Açude Velho

De acordo com Cândido Freire, a ideia do bloco surgiu após ele ver no dia de seu aniversário, em abril de 2007, o famoso jacaré que fica no Açude Velho.

Na época, Cândido pensou em transformar a “lenda urbana” do jacaré do açude em uma manifestação cultural, e conseguiu criar um bloco que leva o nome do jacaré e desfila em volta do Açude Velho.

No dia do meu aniversário, em 2007, tive o prazer de encontrar o jacaré no Açude Velho, e pensei numa ideia de festejar. De início, achavam que era uma brincadeira só de universitários, e de 30 pessoas no segundo ano foi 500 pessoas”, afirma Cândido.

O bloco Jacaré do Açude Velho desfilou, pela primeira vez, em 2009, na terça-feira de Carnaval. De lá para cá, de acordo com Cândido, o bloco desfilou por 10 anos, até 2020, quando precisou parar por conta da pandemia de Covid-19.

O público foi crescendo numa quantidade tão grande que em 2020 chegou a 50 mil pessoas, segundo a Polícia Militar”, explicou Cândido.

Com o fim das restrições impostas em virtude da pandemia, o bloco poderia ter voltado a desfilar em 2023. Mas, segundo Cândido, a falta de recursos financeiros impediu o Jacaré do Açude Velho de sair às ruas. Em 2024, o bloco volta à avenida.

Associação Jacaré do Açude Velho

Com o crescimento do bloco, a organização criou a Associação Jacaré do Açude Velho, uma empresa sem fins lucrativos localizada no bairro Bodocongó, em Campina Grande.

No lugar, há várias atividades culturais e um ateliê onde o próprio Cândido produz arte.

A associação foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, e com os recursos recebidos, a estrutura do prédio e as atividades realizadas serão fortalecidas.