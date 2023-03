Arlan desfalcará o Nacional de Patos pelo restante do Campeonato Paraibano

Compartilhe















O zagueiro Arlan, um dos destaques defensivos do Nacional de Patos em 2023, está fora da disputa do Campeonato Paraibano Betino. O Canário do Sertão confirmou na tarde deste sábado que o defensor sofreu uma fissura metatarso no treino da sexta-feira, e por isso não disputará mais a competição estadual deste ano. O clube não informou a previsão de retorno do atleta aos gramados.

No Campeonato Paraibano Betino de 2023, o jogador atuou em quatro oportunidades pelo time da Rainha das Espinharas, totalizando 338 minutos jogados em campo com a camisa do Canário do Sertão. Em pouco tempo o zagueiro se consolidou no sistema defensivo do técnico Flávio Araújo e logo virou peça fundamental para a solidez defensiva da equipe patoense.

O Nacional de Patos é o vice-líder do Campeonato Paraibano Betino 2023 e depende somente de si para carimbar vaga na semifinal da competição estadual. O Canário do Sertão entra em campo no próximo dia 12, às 16h, no José Cavalcanti, para enfrentar o Botafogo-PB.

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

