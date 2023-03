Espaço seguro

Com ambiente em equilíbrio, Parque Arruda Câmara vira refúgio para animais de vida livre em João Pessoa

04/03/2023 | 19:00 | 40

Localizado no Baixo Róger, em um local de Mata Atlântica preservada, em meio a área urbana, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, se tornou um refúgio para várias espécies de animais que, devido ao alto índice de desmatamento, fizeram dali a sua morada. O espaço é dividido entre animais comuns, de vida livre, e espécies raras.

Segundo o educador ambiental do Parque, Samuel Fonseca, essas características tornaram a Bica, como também é chamada, uma ‘ilha’ para os animais de meio urbano e de floresta mais densa. “Ela permite, por exemplo, que Bem-Te-Vis e rolinhas convivam no mesmo ambiente com aves que não são fáceis de serem encontradas até mesmo pelos pesquisadores, a exemplo do Falcão Relógio, natural de florestas mais fechadas e preservadas. Isso tudo mostra a importância da Bica para a sobrevivência de várias espécies florestais e urbanas”, frisou.

O chefe de Divisão do Zoológico, Thiago Nery, ressalta que, por se tratar de um resquício de Mata atlântica, o parque tem animais próprios da fauna, desde aves, répteis, mamíferos e invertebrados. “Dos mamíferos, temos a presença de cotia, timbu, Rato-Cachorro, cuícas, enfim, uma série de animais que ficam na área da Bica. Temos ainda cágados, jacarés, cobra verde, jiboia, iguanas, lagarto bico-doce, aves aquáticas de vida livre e invertebrados, como abelhas, besouros, mosquitos, que fazem parte do equilíbrio da cadeia alimentar da natureza”, acrescentou.

Sobre a alimentação dos animais, ele informou que a Mata Atlântica que compõe o parque, além da vegetação rica, tem algumas árvores frutíferas que o ano inteiro dão frutos. “Então, temos um ambiente em equilíbrio que não precisa que os visitantes alimentem o animal. Essa interação é nociva e pode representar um risco, para a pessoa, quanto de acidente, para o animal”, alertou.

Ainda sobre a comida dos animais, ele destacou que a Bica segue uma planilha desenvolvida para zoológico, onde uma zootecnista é quem prepara o cardápio individual que é cumprido à risca para evitar doenças com uma má alimentação, a exemplo da obesidade e outras. “Para evitar uma dieta errada, pedimos à população que não alimente os animais, porque tudo que eles comem é higienizado e a quantidade é pré-estabelecida”, finalizou Thiago Nery.

Serviço:

Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica)

Endereço: Av. Gouveia Nóbrega, s/n – Baixo Roger

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17h (bilheteria até 16h).

Entrada: R$ 2 (gratuita para crianças de até 7 anos e idosos acima de 65 anos)

Telefones: 3218- 9710 (administração) e 3218-9817 (Educação Ambiental)