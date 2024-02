VEGETTI INTENSIFICA TRATAMENTO E JÁ SABE SE JOGA CONTRA O FLUMINENSE

Vegetti intensifica treinos visando sequência de clássicos após preservação contra o Audax

Após ser preservado no último jogo contra o Audax, o atacante argentino Vegetti tem se dedicado intensamente aos treinamentos para garantir sua plena recuperação e estar apto para a sequência de clássicos desta semana. Nos últimos dias, o jogador treinou de forma separada do restante do elenco, focando na sua reabilitação física e técnica.

A preservação de Vegetti contra o Audax foi uma medida preventiva adotada pela comissão técnica, visando a sua total recuperação e evitando possíveis complicações físicas. Agora, com a proximidade dos importantes confrontos pela frente, o atacante tem redobrado seus esforços nos treinos, demonstrando determinação em retornar às melhores condições físicas.

Embora ainda não haja uma confirmação oficial, há chances de que Vegetti seja relacionado para a partida contra o Fluminense. A definição sobre sua participação só será anunciada na terça-feira, véspera do jogo, durante o último treino antes da partida. A presença do jogador na lista de relacionados será um sinal positivo de sua evolução e disposição para contribuir com a equipe nos desafios que se aproximam.

A expectativa dos torcedores é grande para contar com a presença de Vegetti nos próximos confrontos, confiantes em sua capacidade de desequilibrar e fazer a diferença dentro de campo. Resta aguardar o desenrolar dos treinamentos e a decisão final da comissão técnica para saber se o atacante estará disponível para os embates decisivos que se aproximam.

Metas da SAF garantidas em contrato: Vasco planeja grandes investimentos e alta performance esportiva

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2024 – O Club de Regatas Vasco da Gama anunciou hoje um ambicioso plano de metas a serem alcançadas nos próximos anos, garantidas por contrato com a SAF (Sociedade Anônima de Futebol), que promete revolucionar o cenário esportivo do clube.

Segundo o contrato firmado, até o ano de 2026, está previsto um investimento de 700 milhões de reais, resultando em orçamentos que serão os maiores da história do Vasco. Essa injeção financeira visa fortalecer todas as áreas do clube, desde a infraestrutura até a formação de equipes competitivas em todas as categorias.

A partir de 2027, o Vasco almeja se posicionar entre os cinco clubes com os maiores orçamentos do Brasil ou alcançar uma alta performance esportiva, consolidando-se como uma potência no cenário nacional e internacional.

Para o presidente do Vasco, essa parceria com a SAF representa um marco histórico para o clube: “Estamos comprometidos em elevar o Vasco a um patamar de excelência, tanto em termos financeiros quanto esportivos. Com esse contrato, garantimos que teremos os recursos necessários para construir um futuro brilhante para o nosso amado clube”.

Essas metas ambiciosas refletem o compromisso do Vasco em buscar a excelência em todas as áreas, desde a gestão financeira até a performance esportiva dentro de campo. A expectativa é que os torcedores vascaínos possam testemunhar uma nova era de sucesso e glória para o Gigante da Colina.