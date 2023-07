Saúde para todos

Hospital Municipal Santa Isabel realiza mais de 23 mil atendimentos no primeiro semestre

05/07/2023

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, contabilizou 23.518 atendimentos no primeiro semestre de 2023, uma média de quase 4 mil pessoas atendidas mensalmente. Os números tornam a unidade hospitalar como uma das referências em todo o Estado nos serviços de saúde. Dos atendimentos realizados nos primeiros seis meses do ano, cirurgia geral e urologia foram as especialidades mais procuradas.

Os números foram apresentados nesta terça-feira (4) pela diretora do hospital, a médica Adriana Lobão, à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante visita do secretário da Saúde, Luis Ferreira, e da secretária executiva da Saúde, Janine Lucena, que visitaram pacientes e setores da unidade hospitalar.

O secretário Luis Ferreira disse que os números atestam o serviço de qualidade prestado pelo hospital à população, com equipamentos modernos, serviços ampliados e profissionais qualificados. “O Hospital Santa Isabel tem garantido um atendimento diferenciado à população, contribuindo para a saúde de cada usuário que procura a rede municipal de saúde, com zelo, dedicação e respeito à vida”, ressaltou.

Dos atendimentos realizados nos primeiros seis meses do ano, cirurgia geral e urologia foram as especialidades mais procuradas. Foram 4.670 consultas ambulatoriais de cirurgia geral e 3.116 de urologia. Ainda entre as especialidades com maior número de pacientes atendidos estão coloproctologia, com 2.202 atendimentos; ginecologia, com 2105; anestesiologia, com 1.976; mastologia, com 1.639; seguido de cardiologia, com 1595; cirurgião vascular, com 1.130 consultas atendidas; neurocirurgião, com 760; cirurgião plástico, com 681; e cirurgião de cabeça e pescoço, com 674; entre outras.

Entre os usuários atendidos este ano está a estudante Ana Flávia Anísio Souza, de 20 anos, que elogiou o atendimento recebido na unidade. “Precisei fazer uma consulta com um mastologista e o atendimento foi ótimo, nota 10”, afirmou Ana Flávia.

O motorista Rafael de Sousa Ferreira, de 35 anos, esteve no final de abril no Hospital Municipal Santa Isabel, onde foi atendido por um cirurgião. Com indicação para realização de um procedimento cirúrgico, Rafael também elogiou o atendimento recebido na unidade. “Gostei muito do atendimento, fui bem recebido e só tenho que agradecer”, destacou.

A cuidadora Natally Gomes Sabino, de 28 anos, destacou a atenção dos profissionais da unidade durante sua consulta. “O atendimento foi ótimo, eu conseguir resolver meu problema. Só tenho elogios a toda equipe”, disse ela, que foi atendida por um especialista na área de ginecologia.

Os pacientes atendidos no Hospital Santa Isabel são encaminhados pela Central de Regulação do município, onde são avaliados por um especialista durante a consulta ambulatorial e encaminhados para os procedimentos necessários.

Aliada a gama de especialidades ofertada à população, o Hospital Municipal Santa Isabel conta com um time de médicos altamente especializados e profissionais dedicados, que integram uma estrutura composta por equipamentos modernos, oferecendo atendimento diferenciado, humanizado e de qualidade aos pacientes.