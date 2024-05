Centro de Doenças Raras realiza festa junina para pacientes do serviço

O clima de São João já toma conta dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nesta segunda-feira (27), o Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras realizou uma festa junina para os pacientes atendidos no espaço. O festejo, além de fortalecer o vínculo entre profissionais e pacientes, também busca complementar a assistência prestada, trabalhando a saúde emocional.

“Essas atividades, para além do atendimento médico e multiprofissional são de extrema importância e se equiparam a necessidade e importância do atendimento clínico ofertado aos pacientes em nossa rotina. Muitas vezes os pacientes e sua família só precisam de um carinho, de um agrado, de um colo, de um momento de lazer que os inclua, então o Centro de Doenças Raras, também cobre essa parte emocional e com isso proporciona uma saúde mental desejada por todos nós”, destaca Saionara Araújo, diretora do Centro.

Na ocasião, os usuários e seus familiares puderam aproveitar comidas e brincadeiras típicas, música com trio de forró pé de serra e lembrancinhas, produzidos pelos funcionários do serviço. “Desde as lembrancinhas até as comidas típicas, a arrumação do ambiente, tudo é feito pelos nossos profissionais. Hoje, inclusive quem está tocando é um de nossos estagiários e seus familiares que trabalham com música e isso para gente é uma honra porque mostra que podemos fazer um excelente trabalho sem precisar ter custo adicional para ninguém”, explica Saionara.

Entre os pacientes do serviço, estava Herberson. De acordo com a mãe, Maria Lucineide Leite, quando ele soube da festa junina, ficou muito feliz. “O centro é uma extensão da nossa casa, aqui somos muito bem cuidados e acolhidos e meu filho ama estar aqui, ainda mais quando temos essas comemorações porque ele ama ambientes festivos e se envolver nesses momentos, tenho certeza que faz bem para ele e para o tratamento também. Isso para mim é uma grande alegria, por ver ele feliz, isso também me faz feliz”, conta a dona de casa.

Doenças Raras – O Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é o único da região Nordeste e atende cerca de mil usuários por mês. No serviço, são atendidos pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico.

Para receber assistência, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), unidades de pronto atendimento (UPAs), Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) e outros serviços que, por ventura, atendam pacientes raros.

O Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras está localizado na Rua Esmeraldo Gomes Vieira, nº 362, no bairro dos Bancários. Para agendamentos e outras informações, é possível entrar em contato com o Centro através do número 3213-7620.