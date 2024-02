Cicero Lucena entrega chaves de 12 novos imóveis para famílias do bairro São José, que viviam em áreas de risco

“É difícil viver em uma área de risco, principalmente na beira do rio”. O desabafo é da dona de casa Cleide Ambrósio, que vivia com esposo no Bairro São José, em meio uma série de transtornos decorrentes de uma moradia numa área de extrema vulnerabilidade social. Nesta terça-feira (20), no entanto, ela e outras 11 famílias receberam, do prefeito Cícero Lucena, as chaves para residirem em novos lares, escolhidos por elas próprias, em locais seguros, com mais conforto e uma perspectiva de vida melhor, por meio do programa Compra Assistida.

Durante a solenidade de entrega, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o prefeito Cícero Lucena destacou o impacto do programa que cuida das famílias mais vulneráveis da Capital, que no bairro São José vai beneficiar 237 famílias. “Não apenas um gesto de entregar uma escritura definitiva, um documento legal a essas pessoas. É um olhar para a história de como isso ocorreu, de forma democrática nós estamos dando a oportunidade das famílias escolherem seus imóveis, para deixarem de viver em casas que alagavam para locais seguros e com dignidade. Então, é para se celebrar momentos como esse, onde também já entregamos na São Rafael, Tito Silva, todas elas têm o mesmo princípio de respeitar o direito”, afirmou o prefeito.

Esse mecanismo da gestão municipal prevê a doação de um imóvel de até R$115 mil em qualquer lugar da cidade que esteja com documentação regular, em uma rua calçada e com saneamento básico. O valor será pago pela Prefeitura, que também auxilia na busca do imóvel. Estão sendo beneficiadas, além das famílias do bairro São José, o Complexo Beira Rio, formado pelas comunidades Santa Clara, Padre Hildon Bandeira, Miramar, Brasília de Palha, São Rafael, Tito Silva, Vila Tambauzinho e Cafofo Liberdade.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que, no São José, depois da entrega das chaves das 12 famílias desta terça-feira, o programa vai seguir avançando nas próximas semanas, até que todas as pessoas sejam beneficiadas. “O prefeito, sensivelmente, colocou, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, a garantia do auxílio aluguel, e, em seguida, as famílias estão comprando seus imóveis com o recurso da Prefeitura. O engenheiro está indo lá, vendo a questão física e financeira dos imóveis para garantir a compra por parte das famílias de forma segura. Daqui 15 dias, mais 20 famílias também serão beneficiadas e assim sucessivamente”, projetou a secretária.

A dona de casa Cleide Ambrósio comemorou o recebimento das chaves do novo imóvel. Emocionada, espera ter deixado para trás não apenas uma casa em local de risco, mas uma história de sofrimento para viver dias melhores. “A gente sofria até com doenças. Quando enchia as cobras ficavam passando pelas nossas pernas, eu moro de medo de cobra. Então, foi gratificante ter trazido esse programa, até porque a gente escolhe o nosso próprio imóvel, o melhor de tudo foi isso, escolher o próprio imóvel, estou grata. E não é algo que foi prometido ou que vai ser construído ainda, é algo que já existe e que é meu”, se alegrou.