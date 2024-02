Cartaxo diz que acusação de violência política de gênero contra Cida é “infundada”

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) classificou como infundada as acusações de que ele teria cometido violência política de gênero ao defender o seu nome no embate interno com a deputada Cida Ramos para ser o nome do PT na disputa à prefeitura de João Pessoa nas eleições deste ano.

Em nota, divulgada nesta terça-feira (20), o petista lamentou o uso político de uma pauta tão séria e urgente na sociedade, como o caso da violência de gênero.

Não há qualquer registro de declaração pública ou privada da minha parte proferindo qualquer discurso desrespeitoso à também pré-candidata a prefeita, a companheira Cida Ramos. Da minha parte o que existem são afirmações sobre a viabilidade eleitoral entre as duas pré-candidaturas, questionamento feito repetidas vezes em entrevistas à imprensa paraibana”, afirmou, em nota.

Na avaliação de Cartaxo, a violência de gênero e a violência política de gênero são questões seríssimas e não devem ser usadas para fins políticos, apoiadas em fatos inexistentes.

Ontem, a Secretaria Nacional da Mulher do PT divulgou uma nota em que acusa Cartaxo de violência política de gênero, por declarações feitas por ele em entrevista à CBN Paraíba na semana. O ex-prefeito disse que era o mais preparado para enfrentar o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP) nas eleições deste ano. “Se não escolhermos o melhor candidato, o mais competitivo, com experiência, corre risco de o PT não fazer nenhum prefeito na Paraíba”, afirmou.

Nesta terça-feira, na CBN, Cida Ramos lamentou a fala, que classificou como “declaração infeliz” e alfinetou o oponente: “O que você não pode é você desqualificar. Dizer que ganha sozinho, dizer que a outra pré-candidata não tem qualificação junto à sociedade, não tem relação. Ora, eu fui a deputada estadual mais votada do PT. Se eu não tenho respaldo da sociedade, como é que eu consegui me eleger?”, disse.

NOTA DE CARTAXO:

“Com grande surpresa e tristeza recebi estas acusações infundadas ao meu respeito. Não há qualquer registro de declaração pública ou privada da minha parte proferindo qualquer discurso desrespeitoso à também pré-candidata a prefeita, a companheira Cida Ramos. Da minha parte o que existem são afirmações sobre a viabilidade eleitoral entre as duas pré-candidaturas, questionamento feito repetidas vezes em entrevistas à imprensa paraibana. A violência de gênero e a violência política de gênero são questões seríssimas e não devem ser usadas para fins políticos, apoiadas em fatos inexistentes. Enquanto deputado tenho trabalhado para contribuir no combate a estas violências. Por isso apresentamos Projetos de Lei em defesa das mulheres, como a PL 181/23, que protege a mãe-solo contra a discriminação no trabalho, e o PL 618/23, que incentiva a participação das mulheres na construção civil.

É com profundo lamento que recebo essa declaração, que, além de esvaziar uma pauta que é séria e urgente, não engrandece o debate democrático acerca do potencial da candidatura que o nosso partido pode apresentar para melhorar a vida da população da Capital. Fui prefeito de João Pessoa, eleito e reeleito. Entreguei uma série de obras na saúde, na educação e no urbanismo, tendo concluído a gestão com 70% de aprovação, o que reforça minha viabilidade política frente aos futuros candidatos, independente se estes são homens ou mulheres. É neste contexto que reforço minha viabilidade política, que em nada tem a ver com promoção de violência de gênero. São argumentos racionais, baseados em números e pesquisas.

Luciano Cartaxo