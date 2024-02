Bloco Virgens de Tambaú enche as ruas de João Pessoa de animação neste domingo

O bloco Virgens de Tambaú, um dos mais tradicionais das prévias carnavalescas de João Pessoa, desfila neste domingo (4). Os irreverentes foliões se concentram a partir das 16h na Avenida Epitácio Pessoa. Entre as atrações do bloco estão HenryFreitas e Aldair Playboy.

Criado em 1987 de forma totalmente improvisada, o bloco Virgens de Tambaú só deixou de ir às ruas durante a pandemia.O fundador do bloco, Euclides Araújo, conta que a ideia do bloco surgiu entre seu grupo de amigos que costumava frequentar a praia de Tambaú. Já existiam outros blocos carnavalescos de mesmo nome e modelo, com homens se vestindo de mulher, em outras cidades, então, pensaram em fazer na capital paraibana também para que os carnavalescos de João Pessoa não precisassem se deslocar.

A concentração é na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da divisa com a Avenida Ruy Carneiro, a partir das 16h. A música ficará por conta de Henry Freitas, Aldair Playboy, Luka Bass, Myra Maia, Banda Abada, Felipe Santos e outros artistas.Vão ser 10 trios elétricos com diferentes estilos musicais.

Outros blocos

O bloco Cortejo de Tambores, irá desfilar a partir das 15h, no Ponto de Cem Réis, e conta com as participações de Clara Potiguara, Tambores da Lua, Clayton Barata e Eloquentes.

Já o Viúvas da Torre, se concentra às 16h20, na Avenida Manoel Deodato, em frente ao Bar Dualho e conta com as apresentações de Val Donato, Maracatu Nação Afro Nagô, Totonho e Romero Ferro.

Programação Folia de Rua 2024 neste domingo (4)

Cortejo de Tambores – Ponto de Cem Réis, 15h

Clara Potiguara – Aja Mulher

Tambores Da Lua – Ilú Odara

Clayton Barata – Baque Mulher

Eloquentes – Grupo Raízes

Viúvas da Torre – Avenida Manoel Deodato, 16h20

Val Donato – Axé

Maracatu Nação Afro Nagô

Totonho

Romero Ferro

As Virgens de Tambaú – Avenida Epitácio Pessoa, 19h